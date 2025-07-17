5000±ß°Ê²¼¤Ç¡ªÅìµþ¡¦²£ÉÍ¤Î»þ´ÖÌµÀ©¸Âor3¡Á4»þ´ÖÂÚºßOK¤Ê²Æ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼5Áª¡£¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ëÉÕ¤¤â
¢¡5000±ß°Ê²¼¤Ç¡ªÅìµþ¡¦²£ÉÍ¤Î»þ´ÖÌµÀ©¸Âor3¡Á4»þ´ÖÂÚºßOK¤Ê²Æ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼5Áª¡£¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ëÉÕ¤¤â
²èÁü¡§tccGINZA
½Ü¤Î²Æ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¡¢»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢ÂÚºßÌµÀ©¸Âor3»þ´Ö°Ê¾åÂÚºßOK¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡ª¡¡Ä¹»þ´Ö¥«¥Õ¥§¤¬°û¤ßÊüÂê¤À¤«¤é¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤È½¼¼Â¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£º£²ó¤Ï¡¢5000±ß°Ê²¼¤Î¤ª¼êº¢¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤ß¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥á¥í¥ó¤äÅí¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¡¢»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
tcc GINZA¡ÊÅìµþ¡¦¶äºÂ¡Ë¡¿²Æ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ºÌ¤êË¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ßÂÚºßÌµÀ©¸Â
¶äºÂ±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡Ötcc GINZA¡×¤è¤ê¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÖSummer Afternoon Tea¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤È¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¤Î¥¬¥È¡¼¡×¤ä¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥°¥é¥¹¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡×¤Ê¤É¡¢½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë°ïÉÊ¡£¤Þ¤¿¡¢¼«²ÈßäÀù¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëºÇ¸Å¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹ÈÃã¤Ê¤É¡¢¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£14»þ¤«¤éÆþÅ¹²ÄÇ½¤Ç¡¢17»þ¤Þ¤ÇÂÚºß»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤À¤±¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¶äºÂ¤ÎÈþ·Ê¤òË¾¤à¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡ÚSummer Afternoon Tea¡Û¼«²ÈÀ½¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥×¥ê¥óÉÕ¤+¥«¥Õ¥§¥Õ¥ê¡¼+ÂÚºß»þ´ÖÌµÀ©¸Â(14»þÆþÅ¹)
Å¹ÊÞÌ¾¡§tcc GINZA
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5-9-1 ¶äºÂ¹¬¥Ó¥ë 3F¡¦4F
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á2025/8/31¡ÊÆü¡Ë
ÎÁ¶â¡§1Ì¾4500±ß
¢¨ÀÇ¡¦¥µ¹þ
¥á¥Ë¥å¡¼
¡Ú¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡Û
¡¦¤´¤í¤Ã¤ÈÌîºÚ¤Î¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ
¡¦¥¨¥Ó¤Î¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥Þ¥ê¥Í
¡¦¥È¥Þ¥È¤È¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤Î¥¢¥é¥ó¥Á¡¼¥Ë
¡¦ÃÎ¾²·Ü¤Î¥ì¥â¥ó¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥í¡¼¥ë
¡¦¼«²ÈÀ½¥Ñ¥Æ¡¦¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å
¡Ú¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Û
¡¦¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤È¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¤Î¥¬¥È¡¼
¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥°¥é¥¹¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥
¡¦¥ì¥â¥ó¤Î¥Þ¥«¥í¥ó
¡¦¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¡¦¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿ ¡Á¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥½¡¼¥¹¡Á
¡¦¥ß¥ó¥È¹á¤ë¥é¥¤¥à¤Î¥¼¥ê¡¼
¡¦¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤Î¥¿¥ë¥È
¡¦¼«²ÈÀ½¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥×¥ê¥ó
¢¨8·îËö¤Þ¤Ç¤Î¥á¥Ë¥å¡¼Îã
¢¨Æþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
Âè°ì¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡ÊÅìµþ¡¦¿·¶¶¡Ë¡¿4»þ´ÖÂÚºßOK¡ªÅí¤Å¤¯¤·¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¡¢¾åÉÊ¤Ê»þ´Ö¤ò
¿·¶¶±Ø¡¦Æâ¹¬Ä®±Ø¤«¤éÅÌÊâ¤¹¤°¡¢¡ÖÂè°ì¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡×Æâ¤Î¡Ö¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ë¤Æ¡¢Åí¤Å¤¯¤·¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÅí¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤¬³«ºÅÃæ¡£
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Åí¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¾åÃÊ¤Î¡ÖÅí¤Î¥à¡¼¥¹¥¿¥ë¥È¡¡Åí¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥ÈÅº¤¨¡×¤ä¡¢ìÔÂô¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÅí¤¬¥µ¥ó¥É¤µ¤ì¤¿¡ÖÅí¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É¡×¤Ê¤É¡¢¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÀªÂ·¤¤¡£¥Ý¥Ã¥È¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡×¤ä¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Ê¤É²Æ¤é¤·¤¤¤â¤Î¤â¡£¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Ç¡¢4»þ´ÖÂÚºß¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤òËº¤ì¤Æ¡¢Í¥²í¤Ê²Æ¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤òËþµÊ¤·¤Æ¡£
Åí¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼+¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥«¥Õ¥§¥Õ¥ê¡¼+4»þ´ÖÂÚºß
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡¿Âè°ì¥Û¥Æ¥ëÅìµþ
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶1-2-6 Âè°ì¥Û¥Æ¥ëÅìµþ 1F
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á2025/8/31¡ÊÆü¡Ë
ÎÁ¶â¡§1Ì¾5000±ß
¢¨ÀÇ¡¦¥µ¹þ
¥á¥Ë¥å¡¼
¡Ú¾åÃÊ¡Û
¡¦Åí¤Î¥à¡¼¥¹¥¿¥ë¥È¡¡Åí¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥ÈÅº¤¨
¡ÚÃæÃÊ¡Û
¡¦¥Õ¥¡¥¸¡¼¥Í¡¼¥Ö¥ëÉ÷¥¼¥ê¡¼
¡¦²«Åí¤È¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥
¡¦¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È¥á¥í¥ó¤Î¥à¡¼¥¹
¡¦Åí¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É
¡¦¥Ô¡¼¥Á¥á¥ë¥Ð¤Î¥Þ¥«¥í¥ó
¡¦¥³¥³¥Ê¥Ä¥¢¥¤¥¹
¡Ú²¼ÃÊ¡Û
¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥µ¥ó¥É¡¡
¡¦¥Ð¥Ë¥é¥¹¥³¡¼¥ó¡¡Åí¤Î¥¸¥ã¥àÅº¤¨
¡¦ÌîºÚ¤Î¥¥Ã¥·¥å
¡¦¥Ô¥¯¥ë¥¹
LOBBY LOUNGE Åìµþ HIBIYA BAR È¬½Å½§Å¹¡ÊÅìµþ¡¦µþ¶¶¡Ë¡¿²Ì¼Â¥«¥¯¥Æ¥ë7¼ïÎà¤â°û¤ßÊüÂê¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
µþ¶¶±Ø¤è¤êÄ¾·ë¤Î¡Öµþ¶¶¥¨¥É¥°¥é¥ó¡×¥µ¥¦¥¹3³¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖLOBBY LOUNGE Åìµþ HIBIYA BAR È¬½Å½§Å¹¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¤Î¡Ö²Æ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
°û¤ßÊüÂê¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢½Ü¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åí¤ä¥á¥í¥ó¤Ê¤É²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê²Ì¼Â¥«¥¯¥Æ¥ë7¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ò´Þ¤à¥ï¥¤¥ó10¼ï¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë100¼ï¡¢¥â¥¯¥Æ¥ë35¼ï¤Ê¤É¤¬3»þ´Ö°û¤ßÊüÂê¡£¤ª¼ò¤¬¿Ê¤à¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼À¹¤ê¹ç¤ï¤»¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤Î¾å¼Á¶õ´Ö¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò¤É¤¦¤¾¡£
¡Ú²Æ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡ÛÁ°ºÚ¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ê¤É+²Æ¤Î²Ì¼Â¥«¥¯¥Æ¥ë7¼ïÎà´Þ¤à180¼ï3»þ´Ö°û¤ßÊüÂê
Å¹ÊÞÌ¾¡§LOBBY LOUNGE Åìµþ HIBIYA BAR È¬½Å½§Å¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶2-2-1 µþ¶¶¥¨¥É¥°¥é¥ó ¥µ¥¦¥¹ 3F
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á2025/8/31¡ÊÆü¡Ë
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ Ê¿Æü4500±ß¡¿ÅÚÆü½Ë5000±ß
¢¨ÀÇ¡¦¥µ¹þ
¥á¥Ë¥å¡¼
¡Ú¥Ð¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Û
¡ã¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë3ÉÊÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡ä
¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ
¡¦¥Á¡¼¥º¥Û¥¤¥Ã¥×¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¡Á¥ª¥Þ¡¼¥ë¥½¡¼¥¹¤¬¤±¡Á
¡¦¥¹¥â¡¼¥¯³û¡õ¥ª¥ê¡¼¥Ö¤È¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤Î¥Ô¥ó¥Á¥ç¥¹on¥ß¡¼¥È¥í¡¼¥Õ
¡¦¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¡õ¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥Á¡¼¥º
¡ã¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ê¥·¥ã¥ê¥å¥¥å¥È¥ê¡¼¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡ä
¥¹¥¿¥ó¥É²¼ÃÊ
¡¦¥â¥ë¥¿¥Ç¥Ã¥é
¡¦¥Ö¥Õ¥§¥Ö¥ë¥¹¥È
¡¦¥Ï¥â¥ó¡¦¥»¥é¡¼¥Î
¡¦¥Ñ¥¹¥È¥é¥ß¥Ù¥ê¡¼¥í¡¼¥é¡¼
¡Ú¤ª¼ò¤¬¿Ê¤à¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼À¹¤ê¹ç¤ï¤»¡Û
¡¦¥¤¥«ËÏ¤Î¥é¥¤¥¹¥³¥í¥Ã¥±
¡¦¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È
¡ÚËÜÆü¤Î¥×¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ëÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡Û
¡Á¤¢¤ëÆü¤Î°ìÎã¡Á
¡¦¥Ñ¥¤¥ó¤È¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥±¡¼¥
¡¦¥Á¡¼¥º¤È¥ì¥â¥ó¤Î¥×¥Á¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥
¡¦ÇòÅí¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¥±¡¼¥
¡¦¥Ù¥¤¥¯¥É¥±¡¼¥¡¡¥·¥ç¥³¥é
¡¦¥Ú¥¤¥¯¥É¥±¡¼¥¡¡±§¼£ËõÃã
¤«¤É¤ä¥Û¥Æ¥ë¡ÊÅìµþ¡¦ÅÔÄ£Á°¡Ë¡¿Åí¤ä¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¤¤é¤á¤¯²Æ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
¿·½É±ØÀ¾¸ý¡¦ÅÔÄ£Á°±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯Ä´¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä³¨²è¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¤«¤É¤ä¥Û¥Æ¥ë1³¬¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥ô¥©¥ï¡×¤Ç¤Ï¡¢Åí¤ä¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ê¤É²Æ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤òÄó¶¡Ãæ¡£
3»þ´Ö¤¿¤Ã¤×¤êÂÚºß¤Ç¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¹ÈÃã¤ä¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Æ¤Þ¤ÇÁ´35¼ï¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¤ªÂØ¤ï¤ê¼«Í³¡£¥°¥ì¡¼¥×¤È¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¼¥ê¡¼¡¢ÇòÅí¤Î¥Ù¥¤¥¯¥É¥±¡¼¥¡¢Ç»¸ü¥Þ¥ó¥´¡¼¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤Ê¤É¡¢ÎÃ¤ä¤«¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¿´¤â¤È¤¤á¤¯¤Ï¤º¡£¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤â¥¹¥Ú¥¤¥óÉ÷¥ª¥à¥ì¥Ä¤ä¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿¡¢µ¨Àá¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¹½À®¤Ë¡£
Ê¿Æü¸ÂÄê¡¦½÷À¸ÂÄê¤Î¥×¥é¥ó¤À¤«¤é¡¢½÷»Ò²ñ¤ä²Æ¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó»þ´Ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡Ú²Æ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡ÛÅí¤ä¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÁ´11ÉÊ+35¼ï¤ªÂØ¤ê¼«Í³3»þ´Ö(·î¡ÁÌÚ¡¦½÷À¸ÂÄê)
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥«¥Õ¥§¥é¥ô¥©¥ï¡¿¤«¤É¤ä¥Û¥Æ¥ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-23-1 ¤«¤É¤ä¥Û¥Æ¥ë1F
Äó¶¡´ü´Ö¡§2025/6/7¡ÊÅÚ¡Ë¡Á
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ 3500±ß
¢¨ÀÇ¡¦¥µ¹þ
¥á¥Ë¥å¡¼
¥¹¥¤¡¼¥Ä
¡¦¥°¥ì¡¼¥×¤È¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¥é¥¥é¥¼¥ê¡¼
¡¦Ç»¸ü¥Þ¥ó¥´¡¼¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó
¡¦¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥Ð¥Ë¥é¤Î¥Þ¥«¥í¥ó
¡¦ÇòÅí¤Î¥Ù¥¤¥¯¥É¥±¡¼¥
¡¦ËÌ³¤Æ»»º¥Á¡¼¥º¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º
¡¦¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥
¡¦2¼ï¤Î¥ß¥Ë¥¿¥ë¥È¡¡¡Á¥ª¥ì¥ó¥¸¡õ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡Á
¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼
¡¦µ¨Àá¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÉ÷¥ª¥à¥ì¥Ä
¡¦À¸¥Ï¥à¤È¥«¥Ã¥Æ¡¼¥¸¥Á¡¼¥º¤Î¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿
¡¦µ¨Àá¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¡¡¡Á¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¸¥ã¥à¡¦¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡Á
¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥µ¥é¥À
Glorious Chain Cafe ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦Ä»ÉÍ¡Ë¡¿Æî¹ñ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÇËþ¤¿¤¹¡¢ìÔÂô¤Ê»þ´ÖÌµÀ©¸Â¥Æ¥£¡¼
Ä»ÉÍ±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥ÉÆâ¤ËÐÊ¤à¡Ö¥°¥í¥ê¥¢¥¹¥Á¥§¡¼¥ó¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Æü¸ÂÄê¤Ç»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë²Æ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£
¥Þ¥ó¥´¡¼¤ä¥Ñ¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñ»º·Ü¤È²ÆÌîºÚ¤ÎBBQÉ÷»ÅÎ©¤Æ¡¢¥¨¥Ó¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥µ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤âÂç½¼¼Â¡£¤µ¤é¤ËÁª¤Ù¤ë¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤È¥ß¥Ë¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ëÉÕ¤¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤âµ¤Ê¬¤âÂçËþÂ¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¡¦¹ÈÃã¡¦¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤¬¥«¥Õ¥§¥Õ¥ê¡¼¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖDIESEL¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¶õ´Ö¤Ç¡¢²Æ¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤òµ¤¤Þ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¡ÚGlorious Chain Cafe TropicalFruits Afternoon Tea¡Û+¥«¥Õ¥§¥Õ¥ê¡¼+¥ß¥Ë¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë(Ê¿ÆüÂÚºßÌµÀ©¸Â)
Å¹ÊÞÌ¾¡§Glorious Chain Cafe ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶èÇòÈÁ5-2 »°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É1F
Äó¶¡´ü´Ö¡§2025/6/1¡ÊÆü¡Ë¡Á
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ 4200±ß
¢¨ÀÇ¡¦¥µ¹þ
¥á¥Ë¥å¡¼
¡Ò¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡Ó
¡¦¥¢¥Ü¥¬¥É¤È¥¨¥Ó¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥µ¥ó¥É
¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥ª¥Ë¥ª¥ó¥ê¥ó¥°
¡¦¹ñ»º·Ü¤È²ÆÌîºÚ¤ÎBBQÉ÷»ÅÎ©¤Æ
¡Ò¥×¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ë¡Ó
¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥È¥¥¥ó¥«¥í¥ó
¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¤È¥Ñ¥¤¥ó¤Î¥¿¥ë¥È
¡¦¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥Þ¥Á¥§¥É¥Ë¥¢
¡¦¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥Õ¥£¥ó
¡ÒÁª¤Ù¤ë¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡Ó
¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¤È¥Ñ¥¤¥ó¡¡¥è¡¼¥°¥ë¥È¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥
¡¦¥Ð¥¿¡¼¥ß¥ë¥¯¥Ñ¥ó¥±¡¼¥
¡¦¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥
²èÁü¡§tccGINZA
½Ü¤Î²Æ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¡¢»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢ÂÚºßÌµÀ©¸Âor3»þ´Ö°Ê¾åÂÚºßOK¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡ª¡¡Ä¹»þ´Ö¥«¥Õ¥§¤¬°û¤ßÊüÂê¤À¤«¤é¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤È½¼¼Â¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£º£²ó¤Ï¡¢5000±ß°Ê²¼¤Î¤ª¼êº¢¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤ß¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥á¥í¥ó¤äÅí¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¡¢»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
tcc GINZA¡ÊÅìµþ¡¦¶äºÂ¡Ë¡¿²Æ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ºÌ¤êË¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ßÂÚºßÌµÀ©¸Â
¶äºÂ±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡Ötcc GINZA¡×¤è¤ê¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÖSummer Afternoon Tea¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤È¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¤Î¥¬¥È¡¼¡×¤ä¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥°¥é¥¹¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡×¤Ê¤É¡¢½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë°ïÉÊ¡£¤Þ¤¿¡¢¼«²ÈßäÀù¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëºÇ¸Å¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹ÈÃã¤Ê¤É¡¢¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£14»þ¤«¤éÆþÅ¹²ÄÇ½¤Ç¡¢17»þ¤Þ¤ÇÂÚºß»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¤À¤±¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¶äºÂ¤ÎÈþ·Ê¤òË¾¤à¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡ÚSummer Afternoon Tea¡Û¼«²ÈÀ½¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥×¥ê¥óÉÕ¤+¥«¥Õ¥§¥Õ¥ê¡¼+ÂÚºß»þ´ÖÌµÀ©¸Â(14»þÆþÅ¹)
Å¹ÊÞÌ¾¡§tcc GINZA
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5-9-1 ¶äºÂ¹¬¥Ó¥ë 3F¡¦4F
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á2025/8/31¡ÊÆü¡Ë
ÎÁ¶â¡§1Ì¾4500±ß
¢¨ÀÇ¡¦¥µ¹þ
¥á¥Ë¥å¡¼
¡Ú¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡Û
¡¦¤´¤í¤Ã¤ÈÌîºÚ¤Î¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ
¡¦¥¨¥Ó¤Î¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥Þ¥ê¥Í
¡¦¥È¥Þ¥È¤È¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤Î¥¢¥é¥ó¥Á¡¼¥Ë
¡¦ÃÎ¾²·Ü¤Î¥ì¥â¥ó¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥í¡¼¥ë
¡¦¼«²ÈÀ½¥Ñ¥Æ¡¦¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å
¡Ú¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Û
¡¦¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤È¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¤Î¥¬¥È¡¼
¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥°¥é¥¹¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥
¡¦¥ì¥â¥ó¤Î¥Þ¥«¥í¥ó
¡¦¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¡¦¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿ ¡Á¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥½¡¼¥¹¡Á
¡¦¥ß¥ó¥È¹á¤ë¥é¥¤¥à¤Î¥¼¥ê¡¼
¡¦¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤Î¥¿¥ë¥È
¡¦¼«²ÈÀ½¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥×¥ê¥ó
¢¨8·îËö¤Þ¤Ç¤Î¥á¥Ë¥å¡¼Îã
¢¨Æþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
Âè°ì¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡ÊÅìµþ¡¦¿·¶¶¡Ë¡¿4»þ´ÖÂÚºßOK¡ªÅí¤Å¤¯¤·¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¡¢¾åÉÊ¤Ê»þ´Ö¤ò
¿·¶¶±Ø¡¦Æâ¹¬Ä®±Ø¤«¤éÅÌÊâ¤¹¤°¡¢¡ÖÂè°ì¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡×Æâ¤Î¡Ö¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ë¤Æ¡¢Åí¤Å¤¯¤·¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÅí¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤¬³«ºÅÃæ¡£
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Åí¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¾åÃÊ¤Î¡ÖÅí¤Î¥à¡¼¥¹¥¿¥ë¥È¡¡Åí¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥ÈÅº¤¨¡×¤ä¡¢ìÔÂô¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÅí¤¬¥µ¥ó¥É¤µ¤ì¤¿¡ÖÅí¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É¡×¤Ê¤É¡¢¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÀªÂ·¤¤¡£¥Ý¥Ã¥È¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡×¤ä¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Ê¤É²Æ¤é¤·¤¤¤â¤Î¤â¡£¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Ç¡¢4»þ´ÖÂÚºß¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤òËº¤ì¤Æ¡¢Í¥²í¤Ê²Æ¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤òËþµÊ¤·¤Æ¡£
Åí¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼+¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥«¥Õ¥§¥Õ¥ê¡¼+4»þ´ÖÂÚºß
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡¿Âè°ì¥Û¥Æ¥ëÅìµþ
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶1-2-6 Âè°ì¥Û¥Æ¥ëÅìµþ 1F
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á2025/8/31¡ÊÆü¡Ë
ÎÁ¶â¡§1Ì¾5000±ß
¢¨ÀÇ¡¦¥µ¹þ
¥á¥Ë¥å¡¼
¡Ú¾åÃÊ¡Û
¡¦Åí¤Î¥à¡¼¥¹¥¿¥ë¥È¡¡Åí¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥ÈÅº¤¨
¡ÚÃæÃÊ¡Û
¡¦¥Õ¥¡¥¸¡¼¥Í¡¼¥Ö¥ëÉ÷¥¼¥ê¡¼
¡¦²«Åí¤È¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥
¡¦¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È¥á¥í¥ó¤Î¥à¡¼¥¹
¡¦Åí¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥µ¥ó¥É
¡¦¥Ô¡¼¥Á¥á¥ë¥Ð¤Î¥Þ¥«¥í¥ó
¡¦¥³¥³¥Ê¥Ä¥¢¥¤¥¹
¡Ú²¼ÃÊ¡Û
¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥µ¥ó¥É¡¡
¡¦¥Ð¥Ë¥é¥¹¥³¡¼¥ó¡¡Åí¤Î¥¸¥ã¥àÅº¤¨
¡¦ÌîºÚ¤Î¥¥Ã¥·¥å
¡¦¥Ô¥¯¥ë¥¹
LOBBY LOUNGE Åìµþ HIBIYA BAR È¬½Å½§Å¹¡ÊÅìµþ¡¦µþ¶¶¡Ë¡¿²Ì¼Â¥«¥¯¥Æ¥ë7¼ïÎà¤â°û¤ßÊüÂê¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
µþ¶¶±Ø¤è¤êÄ¾·ë¤Î¡Öµþ¶¶¥¨¥É¥°¥é¥ó¡×¥µ¥¦¥¹3³¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖLOBBY LOUNGE Åìµþ HIBIYA BAR È¬½Å½§Å¹¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¤Î¡Ö²Æ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
°û¤ßÊüÂê¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢½Ü¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åí¤ä¥á¥í¥ó¤Ê¤É²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê²Ì¼Â¥«¥¯¥Æ¥ë7¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ò´Þ¤à¥ï¥¤¥ó10¼ï¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë100¼ï¡¢¥â¥¯¥Æ¥ë35¼ï¤Ê¤É¤¬3»þ´Ö°û¤ßÊüÂê¡£¤ª¼ò¤¬¿Ê¤à¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼À¹¤ê¹ç¤ï¤»¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤Î¾å¼Á¶õ´Ö¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò¤É¤¦¤¾¡£
¡Ú²Æ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡ÛÁ°ºÚ¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ê¤É+²Æ¤Î²Ì¼Â¥«¥¯¥Æ¥ë7¼ïÎà´Þ¤à180¼ï3»þ´Ö°û¤ßÊüÂê
Å¹ÊÞÌ¾¡§LOBBY LOUNGE Åìµþ HIBIYA BAR È¬½Å½§Å¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶2-2-1 µþ¶¶¥¨¥É¥°¥é¥ó ¥µ¥¦¥¹ 3F
Äó¶¡´ü´Ö¡§¡Á2025/8/31¡ÊÆü¡Ë
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ Ê¿Æü4500±ß¡¿ÅÚÆü½Ë5000±ß
¢¨ÀÇ¡¦¥µ¹þ
¥á¥Ë¥å¡¼
¡Ú¥Ð¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Û
¡ã¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë3ÉÊÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡ä
¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ
¡¦¥Á¡¼¥º¥Û¥¤¥Ã¥×¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¡Á¥ª¥Þ¡¼¥ë¥½¡¼¥¹¤¬¤±¡Á
¡¦¥¹¥â¡¼¥¯³û¡õ¥ª¥ê¡¼¥Ö¤È¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤Î¥Ô¥ó¥Á¥ç¥¹on¥ß¡¼¥È¥í¡¼¥Õ
¡¦¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¡õ¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥Á¡¼¥º
¡ã¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ê¥·¥ã¥ê¥å¥¥å¥È¥ê¡¼¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡ä
¥¹¥¿¥ó¥É²¼ÃÊ
¡¦¥â¥ë¥¿¥Ç¥Ã¥é
¡¦¥Ö¥Õ¥§¥Ö¥ë¥¹¥È
¡¦¥Ï¥â¥ó¡¦¥»¥é¡¼¥Î
¡¦¥Ñ¥¹¥È¥é¥ß¥Ù¥ê¡¼¥í¡¼¥é¡¼
¡Ú¤ª¼ò¤¬¿Ê¤à¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼À¹¤ê¹ç¤ï¤»¡Û
¡¦¥¤¥«ËÏ¤Î¥é¥¤¥¹¥³¥í¥Ã¥±
¡¦¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È
¡ÚËÜÆü¤Î¥×¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ëÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡Û
¡Á¤¢¤ëÆü¤Î°ìÎã¡Á
¡¦¥Ñ¥¤¥ó¤È¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥±¡¼¥
¡¦¥Á¡¼¥º¤È¥ì¥â¥ó¤Î¥×¥Á¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥
¡¦ÇòÅí¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¥±¡¼¥
¡¦¥Ù¥¤¥¯¥É¥±¡¼¥¡¡¥·¥ç¥³¥é
¡¦¥Ú¥¤¥¯¥É¥±¡¼¥¡¡±§¼£ËõÃã
¤«¤É¤ä¥Û¥Æ¥ë¡ÊÅìµþ¡¦ÅÔÄ£Á°¡Ë¡¿Åí¤ä¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¤¤é¤á¤¯²Æ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼
¿·½É±ØÀ¾¸ý¡¦ÅÔÄ£Á°±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯Ä´¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä³¨²è¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¤«¤É¤ä¥Û¥Æ¥ë1³¬¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥ô¥©¥ï¡×¤Ç¤Ï¡¢Åí¤ä¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ê¤É²Æ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤òÄó¶¡Ãæ¡£
3»þ´Ö¤¿¤Ã¤×¤êÂÚºß¤Ç¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¹ÈÃã¤ä¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Æ¤Þ¤ÇÁ´35¼ï¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¤ªÂØ¤ï¤ê¼«Í³¡£¥°¥ì¡¼¥×¤È¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¼¥ê¡¼¡¢ÇòÅí¤Î¥Ù¥¤¥¯¥É¥±¡¼¥¡¢Ç»¸ü¥Þ¥ó¥´¡¼¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤Ê¤É¡¢ÎÃ¤ä¤«¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¿´¤â¤È¤¤á¤¯¤Ï¤º¡£¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤â¥¹¥Ú¥¤¥óÉ÷¥ª¥à¥ì¥Ä¤ä¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿¡¢µ¨Àá¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¹½À®¤Ë¡£
Ê¿Æü¸ÂÄê¡¦½÷À¸ÂÄê¤Î¥×¥é¥ó¤À¤«¤é¡¢½÷»Ò²ñ¤ä²Æ¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó»þ´Ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡Ú²Æ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡ÛÅí¤ä¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÁ´11ÉÊ+35¼ï¤ªÂØ¤ê¼«Í³3»þ´Ö(·î¡ÁÌÚ¡¦½÷À¸ÂÄê)
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥«¥Õ¥§¥é¥ô¥©¥ï¡¿¤«¤É¤ä¥Û¥Æ¥ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-23-1 ¤«¤É¤ä¥Û¥Æ¥ë1F
Äó¶¡´ü´Ö¡§2025/6/7¡ÊÅÚ¡Ë¡Á
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ 3500±ß
¢¨ÀÇ¡¦¥µ¹þ
¥á¥Ë¥å¡¼
¥¹¥¤¡¼¥Ä
¡¦¥°¥ì¡¼¥×¤È¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¥é¥¥é¥¼¥ê¡¼
¡¦Ç»¸ü¥Þ¥ó¥´¡¼¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó
¡¦¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë»º¥Ð¥Ë¥é¤Î¥Þ¥«¥í¥ó
¡¦ÇòÅí¤Î¥Ù¥¤¥¯¥É¥±¡¼¥
¡¦ËÌ³¤Æ»»º¥Á¡¼¥º¤Î¥ì¥¢¥Á¡¼¥º
¡¦¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥
¡¦2¼ï¤Î¥ß¥Ë¥¿¥ë¥È¡¡¡Á¥ª¥ì¥ó¥¸¡õ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡Á
¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼
¡¦µ¨Àá¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÉ÷¥ª¥à¥ì¥Ä
¡¦À¸¥Ï¥à¤È¥«¥Ã¥Æ¡¼¥¸¥Á¡¼¥º¤Î¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿
¡¦µ¨Àá¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¡¡¡Á¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¸¥ã¥à¡¦¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡Á
¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥µ¥é¥À
Glorious Chain Cafe ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦Ä»ÉÍ¡Ë¡¿Æî¹ñ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÇËþ¤¿¤¹¡¢ìÔÂô¤Ê»þ´ÖÌµÀ©¸Â¥Æ¥£¡¼
Ä»ÉÍ±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡¢»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥ÉÆâ¤ËÐÊ¤à¡Ö¥°¥í¥ê¥¢¥¹¥Á¥§¡¼¥ó¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Æü¸ÂÄê¤Ç»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë²Æ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£
¥Þ¥ó¥´¡¼¤ä¥Ñ¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñ»º·Ü¤È²ÆÌîºÚ¤ÎBBQÉ÷»ÅÎ©¤Æ¡¢¥¨¥Ó¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥µ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤âÂç½¼¼Â¡£¤µ¤é¤ËÁª¤Ù¤ë¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤È¥ß¥Ë¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ëÉÕ¤¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤âµ¤Ê¬¤âÂçËþÂ¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¡¦¹ÈÃã¡¦¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤¬¥«¥Õ¥§¥Õ¥ê¡¼¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖDIESEL¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¶õ´Ö¤Ç¡¢²Æ¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤òµ¤¤Þ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
¡ÚGlorious Chain Cafe TropicalFruits Afternoon Tea¡Û+¥«¥Õ¥§¥Õ¥ê¡¼+¥ß¥Ë¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë(Ê¿ÆüÂÚºßÌµÀ©¸Â)
Å¹ÊÞÌ¾¡§Glorious Chain Cafe ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶èÇòÈÁ5-2 »°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É1F
Äó¶¡´ü´Ö¡§2025/6/1¡ÊÆü¡Ë¡Á
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ 4200±ß
¢¨ÀÇ¡¦¥µ¹þ
¥á¥Ë¥å¡¼
¡Ò¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡Ó
¡¦¥¢¥Ü¥¬¥É¤È¥¨¥Ó¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥µ¥ó¥É
¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥ª¥Ë¥ª¥ó¥ê¥ó¥°
¡¦¹ñ»º·Ü¤È²ÆÌîºÚ¤ÎBBQÉ÷»ÅÎ©¤Æ
¡Ò¥×¥Æ¥£¥Õ¡¼¥ë¡Ó
¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥È¥¥¥ó¥«¥í¥ó
¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¤È¥Ñ¥¤¥ó¤Î¥¿¥ë¥È
¡¦¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥Þ¥Á¥§¥É¥Ë¥¢
¡¦¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥Õ¥£¥ó
¡ÒÁª¤Ù¤ë¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡Ó
¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¤È¥Ñ¥¤¥ó¡¡¥è¡¼¥°¥ë¥È¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥
¡¦¥Ð¥¿¡¼¥ß¥ë¥¯¥Ñ¥ó¥±¡¼¥
¡¦¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥