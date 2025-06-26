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¢¨2 https://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kensei/koho/chijikaiken/2024/documents/20240809kaikenshiryou3.pdf¡ÒÄ¹Ìî¸©HP¡Ó
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¢¨3 https://www.kagome.co.jp/statement/health/yasaiwotorou/research/research06/¡Ò¥«¥´¥á³ô¼°²ñ¼ÒHP¡Ó
¢¨4 https://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kids/menu02/nougyo.html¡ÒÄ¹Ìî¸©HP¡Ó
¢¨5 https://npo-jsct.sakura.ne.jp/wwaves/WWAVES_Vol.24_p12-16_opinion1.pdf¡ÒÆüËÜ´âÉÂÂÖ¼£ÎÅ¸¦µæ²ñ¡¡ÆüËÜ´âÉÂÂÖ¼£ÎÅ¸¦µæ²ñ»ï¡¡³°²Ê°å¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¿¾Ê¡¡¿©ÊªÁ¡°Ý¤Î¸¦µæ¤«¤é¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÌçÌ®·ì¾ô²½ÏÀ¤È´â¤Î´ÎÅ¾°ÜºÆÈ¯¤ò¹Í¤¨¤ë¡¡ÅÄß·¸¼¡ ÉÙ»³°å²ÊÌô²ÊÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ê¸½¡¦ÉÙ»³Âç³Ø¡Ë¡Ó
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¢¨7 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jim/25/2/25_2_113/_pdf¡ÒJ-STAGE HP¡¡Ä²ÆâºÙ¶Ý»¨»ï¡¡Ä²Æâ¶ÝÁÑ¸¦µæ¤ÎÊâ¤ß¡¡¸÷²¬ÃÎÂ ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ó
¢¨8 https://www.nvlu.ac.jp/food/blog/blog-046.html/¡ÒÆüËÜ½Ã°åÀ¸Ì¿²Ê³ØÂç³ØHP¡¡¿©¤Î¤¤¤Þ¡¡À¾Â¼ÉÒ±Ñ¡Ê¿©ÉÊµ¡Ç½²½³Ø¶µ¼¼¡¢¶µ¼ø¡Ë¡Ó
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