XG - IS THIS LOVE (from XG 1st WORLD TOUR "The first HOWL" FINAL Landing at TOKYO DOME)サムネイル

XGが、東京ドーム公演から「IS THIS LOVE」のパフォーマンス映像を自身のYouTubeチャンネルに公開した。

【動画】XG「IS THIS LOVE」東京ドームパフォーマンス映像

先日、世界35都市(18の国と地域)で47公演を行った初のワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」のツアーファイナル公演を東京ドームで開催し、5万人を動員したXG。

その東京ドーム公演から最新シングル「MILLION PLACES」のパフォーマンス映像が先日公開されたが、昨日、「IS THIS LOVE」のパフォーマンス映像が自身のYouTubeチャンネルに公開された。

「IS THIS LOVE」は、XGが昨年11月にリリースし、米ビルボード・アルバム・チャート“Billboard 200”に初のランクインを果たした2nd Mini Album「AWE」の収録曲。 今年2月に開催されたワールドツアーの名古屋公演で初めてパフォーマンスが披露されると、SNSで「スーパーマヤタイム」と呼ばれるダンスブレイクのパフォーマンス映像が瞬く間に拡散され、その影響で、音楽ストリーミングの再生回数が急上昇。国内外の多くのユーザーがSNSにそのダンスパフォーマンス動画を公開し、今でもバイラルを巻き起こしている。今年3月にはシングルカットされ、資生堂「アネッサ」のグローバルキャンペーンソングとしてCMでもオンエアされ、Billboard Japan HOT100では、自身最長となる15週連続でランクインを続けている。

ピアノバージョンと原曲をミックスしたアレンジで披露された東京ドームの感動のパフォーマンス映像となっている。