ILLIT、新作『bomb』よりタイトル曲「Billyeoon Goyangi (Do the Dance)」のMVティーザーを2本連続公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■MV公開への期待感を一気に高める2本のティーザー映像

ILLITが、3rd ミニアルバム『bomb』のタイトル曲「Billyeoon Goyangi (Do the Dance)」のMVティーザーを2本連続公開した。

1本目は、一緒に自転車に乗ってどこかに向かう制服姿の5人が登場。目の前に現れた猫を避けるために急停車する場面で映像が終わり、今後どんなストーリーが繰り広げられるのか興味をそそられる内容となっている。メンバーの学生風の髪形も新鮮だ。

2本目では、どこかの街にやってきた5人が、下降するエスカレーターを舞台に斬新なダンスパフォーマンスを披露。隣り合わせたエスカレーターで上がってきた青年と目が合い、ハッとするメンバーたち。こちらも様々なストーリー展開を想像させる仕上がりとなっている。

一部公開された「Billyeoon Goyangi (Do the Dance)」のメロディも聴く者のときめきを刺激するもの。ロマンチックで夢幻的な音色で始まったと思いきや、突然ビートの速度が上がり、雰囲気が反転。楽曲の全貌公開が待たれる。

「Billyeoon Goyangi (Do the Dance)」は、初デートのときめきと初々しさが込められたフレンチハウスジャンルの楽曲。 好きな相手とのデートで犯したミスで「借りてきた猫」のようになるが、このまま終わらせたくなくて「一緒に踊ろう(Do the Dance)」と思いを表現するILLITの魅力が集約されている。ILLITは早くから音源を一部先行公開。強烈なビートと中毒性のあるメロディが注目を集めている。

3rdミニアルバム『bomb』は、ユニークな工夫が盛り込まれたMerch ver.のCDも話題を集めている。イヤモニ風イヤホン、CD、フォトカード、パーツステッカーなど多様な構成品が盛り込まれたMerch ver.は、予約販売の時点で大反響となっており、所属レーベルのBELIFT LABは追加制作に入ったことを明らかにしている。

SNSではファン以外からも「かわいくて美しい。欲しい」「ILLITの感性が感じられる」などの声が多数。有線イヤホンをファッション用に使う10~20世代のトレンドを見抜いたILLITへの注目度が高まっている。

リリース情報

2025.06.17 ON SALE(日本お届け日)

MINI ALBUM『bomb』

韓国発売日:6月16日

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/