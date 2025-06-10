JRÅìÆüËÜ¤¬Á´ÀÊ¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¸Ä¼¼¤Î¿·¤¿¤Ê¡ÈÌë¹ÔÆÃµÞÎó¼Ö¡É¡¢2027Ç¯½ÕÆ³Æþ¤Ø
JRÅìÆüËÜ¤Ï6·î10Æü¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÈÌë¹ÔÆÃµÞÎó¼Ö¡É¤ò¡¢2027Ç¯½Õ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²óÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢E657·ÏÆÃµÞ·¿¼ÖÎ¾1ÊÔÀ®¤Ç¡¢Á´ÀÊ¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¸Ä¼¼¥¿¥¤¥×¡Ê¸Ä¼¼Äê°÷¤Ï1¡Á4¿Í¡Ë¤ÎºÂÀÊ¤Ë²þÂ¤¡£Ìë¹Ô¤Ê¤ÉÄ¹»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤â³Ú¤·¤¯²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£±¿¹Ô¥¨¥ê¥¢¤Ï¼óÅÔ·÷¥¨¥ê¥¢¡ÁËÌÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤òÍ½Äê¡£
Îó¼Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÖÎ¾Á´ÂÎ¤ò2¿§¤ÎÀÄ¤¬Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢1¹æ¼ÖÂ¦¤È10¹æ¼ÖÂ¦¤Ë°Û¤Ê¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1¹æ¼ÖÂ¦¤Ë¤Ï¡¢Ìë¹ÔÎó¼Ö¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡Ë¤Îµ²±¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÌÀ¤ë¤¤ÀÄ¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥ë¡¼¡×¤ò¡¢10¹æ¼ÖÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¿¿ÌëÃæ¤«¤éÌëÌÀ¤±¤Ø¤È¸þ¤«¤¦»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÇ»º°¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Û¥é¥¤¥º¥ó¡×¤òÇÛ¤·¤¿¡£2¿§¤ÎÀÄ¤È¤½¤ì¤é¤ò¤Ä¤Ê¤°Çò¤¤¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌëÌÀ¤±Á°¤Î°ì½Ö¤Îµ±¤¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌë¹ÔÎó¼Ö¤ÎÎ¹¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¾å¼Á¤Ê°ÜÆ°¶õ´Ö¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤áÁ´ºÂÀÊ¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö»ØÄêÀÊ¤Î¸Ä¼¼¥¿¥¤¥×¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉôºÂÀÊ¤Ï¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤»¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥ê¡¼¥ó¸Ä¼¼¤È¤¹¤ë¡£1¿ÍÍøÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢2¿Í°Ê¾å¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤âÁÛÄê¤·¤¿Ê£¿ô¤ÎÉô²°¥¿¥¤¥×¤È¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤äÈÎÇä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤â¤ËJRÅìÆüËÜ·úÃÛÀß·×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬¿Ê¤á¤ëÂçµ¬ÌÏ³«È¯¡¢±Ø¼Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÀß·×¤ò¼ç¤Ë¹Ô¤¤¡¢¼ÖÎ¾¥Ç¥¶¥¤¥óÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡Ö¤Î¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤·¤¤Îó¼Ö¡×¤ò´Þ¤à¼ÖÎ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
º£²óÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢E657·ÏÆÃµÞ·¿¼ÖÎ¾1ÊÔÀ®¤Ç¡¢Á´ÀÊ¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¸Ä¼¼¥¿¥¤¥×¡Ê¸Ä¼¼Äê°÷¤Ï1¡Á4¿Í¡Ë¤ÎºÂÀÊ¤Ë²þÂ¤¡£Ìë¹Ô¤Ê¤ÉÄ¹»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤â³Ú¤·¤¯²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£±¿¹Ô¥¨¥ê¥¢¤Ï¼óÅÔ·÷¥¨¥ê¥¢¡ÁËÌÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤òÍ½Äê¡£
Îó¼Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÖÎ¾Á´ÂÎ¤ò2¿§¤ÎÀÄ¤¬Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢1¹æ¼ÖÂ¦¤È10¹æ¼ÖÂ¦¤Ë°Û¤Ê¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1¹æ¼ÖÂ¦¤Ë¤Ï¡¢Ìë¹ÔÎó¼Ö¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡Ë¤Îµ²±¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÌÀ¤ë¤¤ÀÄ¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥ë¡¼¡×¤ò¡¢10¹æ¼ÖÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¿¿ÌëÃæ¤«¤éÌëÌÀ¤±¤Ø¤È¸þ¤«¤¦»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÇ»º°¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Û¥é¥¤¥º¥ó¡×¤òÇÛ¤·¤¿¡£2¿§¤ÎÀÄ¤È¤½¤ì¤é¤ò¤Ä¤Ê¤°Çò¤¤¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌëÌÀ¤±Á°¤Î°ì½Ö¤Îµ±¤¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌë¹ÔÎó¼Ö¤ÎÎ¹¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤â¤ËJRÅìÆüËÜ·úÃÛÀß·×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬¿Ê¤á¤ëÂçµ¬ÌÏ³«È¯¡¢±Ø¼Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÀß·×¤ò¼ç¤Ë¹Ô¤¤¡¢¼ÖÎ¾¥Ç¥¶¥¤¥óÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖSL¤Ð¤ó¤¨¤ÄÊª¸ì¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡Ö¤Î¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤·¤¤Îó¼Ö¡×¤ò´Þ¤à¼ÖÎ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£