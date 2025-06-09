【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月26日 発売予定 価格： 8,980円（スタンダードエディション） 9,980円（デジタルデラックスエディション） 31,980円（コレクターズエディション）

　コジマプロダクションは、6月25日発売のプレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」のポスターを公開した。

　公開されたポスターは、内田パブロ氏によるもの、サムやフラジャイル、などの登場人物が描かれている。

【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH - Game Premiere - Orpheum Theatre - June 8, 2025】

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