「デススト2」内田パブロ氏によるキービジュアル公開！
【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月26日 発売予定 価格： 8,980円（スタンダードエディション） 9,980円（デジタルデラックスエディション） 31,980円（コレクターズエディション）
コジマプロダクションは、6月25日発売のプレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」のポスターを公開した。
公開されたポスターは、内田パブロ氏によるもの、サムやフラジャイル、などの登場人物が描かれている。
【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH - Game Premiere - Orpheum Theatre - June 8, 2025】
📢『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』Game Premiere 速報- KOJIMA PRODUCTIONS (@KojiPro2015) June 9, 2025
内田パブロ氏（@pablocafe）によるキービジュアルを初公開👍
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