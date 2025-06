2025年6月2日、イーロン・マスク氏がXに新たなメッセージ送受信機能「XChat」を搭載すると告知しました。XChatには「音声通話機能」「ビデオ通話機能」「ファイル送信機能」「既読取り消し機能」などが搭載されており、問題がなければ2025年6月第1週にリリース予定です。Elon Musk says XChat is rolling out to all, but questions remain about its alleged security | TechCrunch

All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling.



This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture.— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025

You can do audio/video calls without a phone number across all platforms— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025

BREAKING: XChat is now rolling out in beta for a select few users



It will roll out to more users soon



As a reminder XChat is the new generation of DMs with new features including:



• End-to-end encryption



• Ability to send files



• Ability to unread!!!



• Ability to… pic.twitter.com/FeMblTIqIb— P4mui  (@P4mui) May 29, 2025

This week, if there are no scaling issues— Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2025

Bitcoin doesn't even use encryption..



Also Rust is woke— Luke Dashjr (@LukeDashjr) June 1, 2025

Seriously, what is Bitcoin style encryption? Bitcoin primarily uses signatures, not encryption.

This is like saying, we decided to run our rocket on water, since NASA uses Hydrogen and Oxygen. https://t.co/dWZhV6H4Tk— Ian Miers (@secparam) June 1, 2025

https://techcrunch.com/2025/06/02/elon-musk-says-xchat-is-rolling-out-to-all-but-questions-remain-about-its-alleged-security/Elon Musk Announces Launch Of XChat - But Tech Experts Question Its Supposed ‘Bitcoin-Style’ Encryption ⋆ ZyCryptohttps://zycrypto.com/elon-musk-announces-launch-of-xchat-but-tech-experts-question-its-supposed-bitcoin-style-encryption/マスク氏によるXChatのリリース告知ポストが以下。XChatには「暗号化機能」「メッセージの削除機能」「ファイル送信機能」「音声通話機能」「ビデオ」通話機能が搭載されるとのこと。また、XChatはRustで開発されており、「ビットコイン風の暗号化機能」を備えていることがアピールされています。さらに、音声およびビデオ通話は電話番号なしで利用可能で、「電話番号不要で、すべてのプラットフォーム間で使える」とのこと。XChatは少数のユーザー向けに先行公開されており、実際にXChatを使ったP4mui氏は「エンドツーエンドの暗号化機能」「ファイル送信機能」「既読の取り消し機能」「自分だけでなく送信先も含めてメッセージを削除する機能」「メッセージを自動削除する機能」が搭載されていたことを報告しています。P4mui氏が投稿したXChatのスクリーンショットが以下。画面右上にはビデオ通話ボタンと音声通話ボタンが表示されており、画面下部には左から「画像送信ボタン」「カメラで写真を撮影して送信するボタン」「GIF画像の送信ボタン」「ファイル送信ボタン」が並んでいます。JSONファイルを送信した際の画面表示が以下。ファイル名とファイル容量が表示されています。メッセージを削除する際は、自分のチャット画面だけから消すのか、送信先の画面からも消すのかを選択可能。既読にしたメッセージを右方向にスワイプすると未読状態に戻せるようです。また、DogeDesigner氏は「メッセージを読んでから一定時間後に自動削除する機能」の時間設定画面のスクリーンショットを投稿しています。マスク氏はXChatのリリース時期について、「スケーリングの問題がなければ、今週(2025年6月第1週)」と述べています。なお、マスク氏はXChatの暗号化機能について「ビットコイン風の暗号化」と説明していますが、ビットコインのコア開発者であるルーク・ダッシュジュニア氏はマスク氏のポストにリプライする形で「ビットコインは暗号化機能を使っていない」と指摘しています。また、メリーランド大学カレッジパーク校で暗号技術について研究するイアン・ミエルス氏は「真面目な話、ビットコイン風の暗号化とは何でしょうか?ビットコインは署名システムは用いていますが、暗号化は用いていません。これは『NASAが水素と酸素でロケットを飛ばしているから、僕たちは水でロケットを飛ばすことに決めた』と言っているようなものです」とコメントしています。