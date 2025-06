モデル プレス=2025/06/01】東京ガールズコレクション(TGC)は、渋⾕駅周辺で展開された総合エンターテインメントフェス「GMOシブヤエンタメ祭」と コラボレーション し、6⽉1⽇に「代々⽊公園 BE STAGE」にて「TGC STAGE in GMOシブヤエンタメ祭」を開催。 ファッション ショーやアーティストライブ、お笑いライブなどが展開された。

◆「TGC STAGE in GMO シブヤエンタメ祭」開催

◆とうあ・WILD BLUE・WATWINGら、ファッションショーに登場

◆忠⽝⽴ハチ⾼・わらふぢなるおらお笑いライブも開催

◆「TGC STAGE in GMO シブヤエンタメ祭」開催概要

開催場所となった「代々⽊公園 BE STAGE」は、「はじめる⼈になろう」をテーマに掲げ、渋⾕区が推進する“緑のある都市づくり”や“健康・環境志向のまちづくり”と連動し、都市と⾃然、⽂化と⼈が交差する新たな体験の場として注⽬されている。この場所を舞台に、TGCを象徴する ファッション ショーをはじめ、アーティストライブ、お笑いライブなどが展開された。 イベント について、⽶澤りあは「階段から降りるランウェイは シンデレラ になった気分でとても楽しかったです。暖かくなってきたので、たくさんバカンスを楽しんでいただければと思います!本⽇はありがとうございました!」とコメント。わらふぢなるおの⼝笛なるおは「こんな時間が⼀⽣続けば良いのにと思いました!最⾼でした!」と、楽しいひとときを噛みしめながら、渋⾕の街を華やかに彩る出演者たちによって盛り上がった同 イベント は幕を閉じた。 イベント では、渋⾕区が推進する“緑のある都市づくり”の想いを受け、渋⾕の街にさまざまな夢が咲き誇るステージを…と願いを込めて「wish」をテーマにした ファッション ショーを展開。トップバッターに、トップ インフルエンサー に留まらず、アーティストとしても活躍の場を広げているとうあが、咲き誇るような華やかなピンクの花柄ドレスで登場した。続いて、⼥優・タレントとして活躍する市川美織がふんわりと広がるグリーンのミニドレスを、宮武颯(WILD BLUE)が鮮やかなボーダーニットが特徴的なスタイリングを、池⽥優⽃(WILD BLUE)が爽やかなフリルが施された⽩シャツスタイルを、今回が初ランウェイとなる高橋颯(WATWING/※「高」は正式には「はしごだか」)が蝶のデザインが⼊ったデニムと花柄Tシャツの明るく夏らしいコーディネートを、⼋村倫太郎(WATWING)がフリルをあしらったライトブルーの上下デニムのセットアップ姿を披露した。そしてラストには、 Z世代 ファッション アイコンであるなごみが⾦の花柄刺繍と、胸元の⽴体装飾が⽬を引く、まるで⼥神のような上品で華やかなドレスで登場し、ランウェイを彩った。トークパートで⾐装の感想を聞かれたとうあは「今⽇のピンクのドレスは⼩さい花びらがいっぱい散りばめられていてとても可愛い。芝⽣と⻘空にマッチして、本当に晴れてよかったです」とコメントし、ランウェイを歩いた感想について聞かれたなごみは「芝⽣のランウェイがとても新鮮で、お客さんとの距離も近く、顔がよく⾒えて嬉しいです!」と、⼋村は「これだけお客さんと近いのも嬉しいですが、改めてTGCは皆さんのおかげで歩けているんだなと実感しました」と、普段のTGCとは違ったステージの魅⼒を語った。さらにTGCの裏話について村上愛花は「ケータリングが豪華でいつも楽しんでいるんでが、特に地⽅でのケータリングはいつもお腹いっぱい⾷べちゃいます!最近では(5⽉6⽇に開催された)TGC⾹川でうどんを3回⾷べました!」と来場者を驚かせた。最近渋⾕で遊びに⾏った場所や気になるスポットを聞かれた川津明⽇⾹は「⾟いものが好きで、特に最近は⽕鍋にハマっているので、よく渋⾕で探して⾷べに⾏っています!昔は毎⽇センター街にいましたが、⼤⼈になって『奥渋』の⽅に⾏くことが増えました」と近況を伝えるなど、会場は⼤いに盛り上がった。会場を盛り上げるお笑いライブでは、トップバッターに、⼭梨⼤医学部卒という異⾊の経歴を持つノムラフッソと、上智⼤卒の王坂の⾼学歴⼥性コンビで、「⼥芸⼈No.1決定戦 THE W 2024」で3位の好成績を残した忠⽝⽴ハチ⾼が登場し、⾼学歴ならではの医療 ネタ を披露。続いて、「キングオブコント2018」では準優勝した経歴をもつわらふぢなるおが線路沿いに位置する当会場ならではの電⾞に関する漫才で会場の熱気を⼀気に上げると、ラストには、2024年末に⼈⽣初の彼⼥ができたことを事務所のHPで発表し、サーバーがダウンするほどの反響を呼んだ栗⾕と、芸能界屈指のサッカー好きで、サッカー関連の仕事が増えつつあるすがやのコンビカカロニが、ナルシスト⾵でありながらネガティブという独⾃のキャラクターを⽣かした漫才で締めくくり、会場を笑いの渦に包み込んだ。さらに、お笑いライブの後には来場者全員が参加できる⼤抽選会を開催。⽶澤も登場し、豪華賞品が次々と発表され、会場は盛り上がりを見せた。アーティストライブでは、“ぽぽくん”の愛称で親しまれている演歌 Z世代 の旗頭・原⽥波⼈が、新曲でもある『⽕の⿃』を披露し、その唯⼀無⼆の歌声で観客を魅了した。(modelpress編集部)開催⽇時:2025年6⽉1⽇(⽇)開場11:30/開演12:30/終演13:30(予定)解除:代々⽊公園 BE STAGE(〒150-0041 東京都渋⾕区神南 1-1-1 代々⽊公園内)出演者:池⽥優⽃(WILD BLUE)、市川美織、カカロニ、川津明⽇⾹、雑賀サクラ、高橋颯(WATWING)、忠⽝⽴ハチ⾼、とうあ、なごみ、⼋村倫太郎(WATWING)、宮武颯(WILD BLUE)、村上愛花、⽶澤りあ、わらふぢなるお ※50⾳順アーティスト:原⽥波⼈MC:⾕尻萌ステージ内容: ファッション ショー、トークステージ、ライブステージ ほか【Not Sponsored 記事】