中国人インフルエンサーの言葉が、韓国社会を震撼させた“怪死事件”を思い起こさせている。中国のインフルエンサーによる“暴露配信”が、東南アジアに広がる犯罪ネットワークの存在を改めて浮き彫りにしている。【刺激的な投稿で人気】カンボジアで命落とした韓国インフルエンサー高収入の仕事を求めて渡航した先で、パスポートを取り上げられ、帰国できなくなる。そんな映画のような話が、いまSNS上で現実として語られているの