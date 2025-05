「BEAN to FINANCIER」が「新宿高島屋」にオープン

フィナンシェは フランス 発祥の焼き菓子で、パティスリーなどでは定番だったが、最近ではコンビニでも手に入るようになり、身近なお菓子になってきた。そんなフィナンシェだけを製造・販売する専門店が東京・新宿の「新宿高島屋」にオープンした。数ある焼き菓子の中でもフィナンシェに特化した専門店が気になり過ぎて、実際に行ってみた。

【写真】「BEAN to FINANCIER」では2種のフィナンシェのみを販売

【写真】「BEAN to FINANCIER」では2種のフィナンシェのみを販売

「BEAN to FINANCIER」の店内でフィナンシェを焼き上げる

店内厨房でフィナンシェを焼き上げる

フィナンシェの材料であるアーモンドにもこだわり

焼きたてフィナンシェは1個から購入できる

「BEAN to FINANCIER」ならではの焼きたてフィナンシェ

手土産用には日持ちのする箱入り商品がおすすめ

「BEAN to FINANCIER」のフィナンシェ

■“世界で最も売れたフィナンシェ”を展開する「アンリ・シャル パン ティエ」の姉妹ブランドフィナンシェ専門店「BEAN to FINANCIER」は百貨店の中にありながら、店内に厨房を備え、焼きたてのフィナンシェも提供する。販売するのは「プレーン」(238円)と「アーモンドク ラッシュ 」(292円)の2種のフィナンシェのみ。この潔さにフィナンシェへの自信がうかがえる。実は「BEAN to FINANCIER」は百貨店などにも展開する洋菓子ブランド「アンリ・シャル パン ティエ」を運営するシュゼット・ホールディングス。「アンリ・シャル パン ティエ」は “世界で最も売れたフィナンシェ”(※1)となったほど、フィナンシェが有名だ。すでにフィナンシェが人気のブランドを持ちながら、なぜ今回フィナンシェ専門店を立ち上げたのか。「アンリ・シャル パン ティエ」はフィナンシェの販売を開始して50年を迎えようとしている 歴史 を持つ。フィナンシェへの情熱、こだわった材料、培ってきた製法は変らず、贈答品やフォーマルなシーンでの支持が高く、今後もそのブランドへの期待にこたえ続けたいと言う。■フィナンシェの可能性を追求した新ブランドその一方で、コンビニでも買えるようになるなど、フィナンシェへのニーズも多様化してきた。そこで、よりさまざまな楽しみ方、味わい方を提供していきたいと考え、このタイミングでフィナンシェ専門店を開業するにいたったそうだ。店舗は販売用のショーケースと、 デパ地下 スイーツ 売場では珍しい厨房がある。離れたところからでもバターのいい 香り が漂い、何とも言えない甘く芳醇な 香り に引き寄せられ足を向かわせる威力がある。フィナンシェの種類は2種だが、手土産などに向く日持ちのする 箱 入りと、奥の厨房で焼き上げた焼きたてが並ぶ。ここで気になるのが、「アンリ・シャル パン ティエ」のフィナンシェとどう違うのか。「BEAN to FINANCIER」は、世界中からフィナンシェに相性のいい素材を探し、“フィナンシェの可能性を追求する。”というコンセプトから、アーモンドの 香り が強いイタリアシ チリ ア島で栽培されたアーモンドを100%使用し、焼きたての 香り が際立つようにしているそう。また、フィナンシェのサイズが「アンリ・シャル パン ティエ」よりも大きく、食べ応え、食感に変化を生み出しているという。何より店内にフィナンシェ専用のキッチンを併設していることが大きな違いとなっている。■焼きたてならではの 香り と食感も魅力すぐそこでフィナンシェを焼いているため、とにかく終始いい 香り が漂う。せっかくなので焼きたてを 食べてみた 。口元に持っていくだけで、バターの 香り と香ばしさが鼻をかすめ、やたらとおいしそう。長方形で金塊の形状とも言われるフィナンシェ。焼きたては角の部分がサクッとしていて、中の生地はしっとり。この食感のコントラストは焼きたてでないと味わえない。「アーモンドク ラッシュ 」はアーモンドの食感と香ばしさがさらにプラスされる。ベースのフィナンシェは同じだが、アーモンドがあるだけで雰囲気が変わる。焼きたてならではの食感はアーモンドのほうがよりはっきりするように思う。できればぜひ、2つとも焼きたてを食べ比べてほしい。店舗では個包装になって 箱 詰めされた商品もあり、こちらは日持ちがする分、食感としては全体的にしっとりして、焼きたてとは違った味わい。こちらは 箱 入りになるため自分用というより、手土産やギフトにおすすめ。機会があれば、こちらのタイプもぜひ食べておきたい。「新宿高島屋」に続き、大阪の「大阪郄島屋」にも店舗をオープン。さらに、夏に向けて夏季商品も予定しているそう。「アンリ・シャル パン ティエ」がプロデュースしているからこそできる、希少素材を使用して手作りのこだわった商品作りをする「BEAN to FINANCIER」の今後の展開にも目が離せない。自分へのご褒美にも、手土産やギフトにも、こだわりが詰まった「BEAN to FINANCIER」のフィナンシェを選んでみては。(※1)2019年10月1日〜2020年9月30日のプレーンフィナンシェ販売金額。イプソス株式会社調べ(2021年に直近年度の調査を実施)※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって 軽減税率 の対象となり、表示価格と異なる場合があります。