手持ちの服と新しい服が「ぴったり似合って着回せる」組み合わせのアイディア

これまで愛用してきた服と、新しく迎えたい新しい春服。ちょっと寒い日にも対応する、本格的にあたたかくなるまでの着回しのテクニックをご紹介。







「先へ続く」こんな組み合わせ

今もこの先も。スタイリングの幅を広げてくれる“使える”小技を総まとめ。発想を少し変えるだけで、手持ちのアイテムもまた新鮮な気持ちでつきあえるはず。







「似た色で違う素材」

異なる素材をつめ込んでほぼワントーンを凝った印象に

ロングコート/ルージュ・ヴィフ(アバハウスインターナショナル オンラインストア) スニーカー (3)/Reebok メッシュパンツ/TSURU By MARIKO OIKAWA 半袖ニット/LAGUNAMOON × POLO BCS(LAGUNAMOON ルミネ新宿) バッグ/YAHKI(スローブ イエナ 自由が丘店)





全部の素材を変えることで、色みや質感の差が明確に。近しい色でまとめてもおのずと立体感が出せるから、膨張が気になる淡トーンでもスマートに近づける。







ワントーンに隙を与える「素肌の上に黒のヴェール」

よく見るロンT感覚のまま冒険できる、「形はベーシックな透ける黒」だから簡単。ALLブラックも透け感ひとつで軽やかに進化。







「素材でハズす正統派」

コンサバなだけで片付けられない黒レザーの意外性

ブーツ (6) 28,600円/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店) スカート 14,850円/ルージュ・ヴィフ アンナ(アバハウスインターナショナル オンラインストア) ジャケット 16,500円/LAGUNAMOON(LAGUNAMOON ルミネ新宿) 白シャツ 14,000円/バナナ・リパブリック





ジャケットに白シャツ、フレアスカート。一見エレガントなアイテムどうしでも退屈に見えないのは、スカートが黒のレザーだから。着方ではなくそもそもの選びで攻める。そんな発想が好感を保つ遊び心として有効。







レザーが着やすくなる「薄づきピンク」

ピンクフェイクレザージャケット/AMERI VINTAGE 黒マキシワンピース/takes.(Shinzone ルミネ新宿店) ゴールドイヤリング/アビステ 黒ボストンバッグ/ザ・パース(プレインピープル青山) 黒ローファー/A de Vivre





「まじめすぎる」「無骨すぎる」といった、レザー素材やテーラードジャケットの緊張感を中和させる、やさしいサーモンピンク。いろんな服と合わせやすいマイルドな色みに加え、クールな印象を保てるカドのあるフォルム。ボタンまで同色でそろえることで、カラーアイテムであってもシンプルな表情がくずれない。







