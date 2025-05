モード誌「L’OFFICIEL」の世界観を体験できる、世界初のコーヒーショップが誕生（東京・表参道）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は表参道駅近くにオープンした「L’OFFICIEL」が手がける世界初のコーヒーショップ。

〈New Open News〉

L’OFFICIEL COFFEE(東京・表参道)

デザイン性に富んだスイーツ 写真:お店から

2025年4月、表参道駅から徒歩1分ほどの場所に、五感を刺激する新感覚のカフェ「L’OFFICIEL COFFEE」がオープンしました。手がけるのは、フランス・パリで創刊され100年の歴史を持つモード誌「L’OFFICIEL(ロフィシェル)」。長年にわたりアート、カルチャーを発信してきたグローバルメディアらしい感性と美意識が息づく、新しいカフェを体験できます。

L’OFFICIELの世界観を体感できる空間 写真:お店から

店舗は、表参道に位置する3層構造のスタイリッシュなコンセプトビル。建築デザインには、国内外で高い評価を受ける建築家・芦沢啓治氏が手がけています。洗練されたミニマリズムと素材へのこだわりが、L’OFFICIELの世界観を空間として表現。繊細なディテールが織りなす美しさに時間を忘れる、唯一無二の空間です。

マガジンケーキ 写真:お店から

同店ではデザイン性に富んだ、ビジュアルも味わいも妥協のないスイーツやカフェメニューを楽しむことができます。L‘OFFICIELの雑誌を模したアートのようなスイーツ「マガジンケーキ」1,400円は、ページを重ねるように、繊細な層が織りなすミルクレープ。甘すぎず、優しい味わいを楽しめます。

エクレア 写真:お店から

他にも、ナッツがアクセントになっているロゴを象った「ムースロフィシェル」1,400円や、3種類のフレーバーから選べる「エクレア」900円など華やかなスイーツがあり、見ているだけでも幸せな気分になれます。

やまと豚のクロックムッシュ 写真:お店から

また、素材にこだわったホットサンドイッチには「やまと豚のクロックムッシュ」1,400円や「卵と黒トリュフのサンドウィッチ」1,400円などスイーツ以外も充実。+220円でセットサラダを付けられます。

カフェ・ラテ 写真:お店から

世界中から厳選したスペシャルティコーヒーを中心としたドリンクの数々も魅力。希少なゲイシャ種を使用したスペシャルティコーヒー「ロフィシェルブレンド」1,000円や、ロフィシェルのロゴをデザインした「カフェ・ラテ」750円、「ホイップコーヒー」850円など、リッチな味わいを楽しめます。

コーヒーハイボール 写真:お店から

アルコールもウィスキーにコーヒー豆を漬け込んだ「コーヒーハイボール」900円や、林檎のブランデーを使った「エスプレッソマティーニ」1,400円などのカクテルから、シャンパン、ワインまで豊富に揃っています。

表参道に誕生した、モードとカルチャーが交差する空間で、L’OFFICIELならではの感性を味わえる新たなライフスタイルスポット。感性と美意識が息づく、ここでしかできないカフェ体験を楽しみに、出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

マガジンケーキ 出典:ゆっきょしさん

『◆マガジンケーキ 1,400円

今回はちゃんと予習をしてから伺いましたので、

上記商品を迷う事なく選択であります(苦笑

【L’OFFICIEL】の雑誌を模したスイーツは、

”ラグジュアリーモード” 誌らしい絵柄を付けたホワイトチョコレートで

表紙と背表紙を、本のページはミルクレープで表現すると言う、遊び心

タ〜ップリの美味しい商品です♡

◆コーヒーネグローニ 1,000円

ゲイシャ種のオリジナルブレンドコーヒーを

考えていたものの、念の為スタッフさんに「映えるドリンクありますかね?」と

無茶振りをしてみれば、お酒でも良ければ上記商品がお勧めとの事での発注です(笑

ネグローニは世界的に愛飲されている

クラシックカクテルですが、このお店では自慢のコーヒー豆でドリップした

オリジナルのカクテルを提供されています。

カンパリとコーヒーのマリアージュが楽しめる美味しいカクテルには、

お店のロゴマークが浮き出た氷が入っており、これは地味に映えると納得した

ゆっきょしでありまする〜♬

総括

雰囲気も良ければ、モノも美味しいと言う事前の予想以上に良いカフェであります。

ゲイシャ種のオリジナルブレンドコーヒーも

気になりますし、スタッフさんベタ褒めの

「エクレールピスタチオ」も気になり過ぎますので、時間を作って再訪しないと行けないお店ですね』(ゆっきょしさん)

デカフェとマガジンケーキ 出典:どくだみちゃんさん

『この日はデカフェ800円とマガジンケーキ990円を。

席は1〜3Fと広々。今回は2Fにあがり

用意ができるとお店の方が持ってきてくださります。

二階はガラス張りで開放感があり、心地よい日差しが気持ちよく

ゆったり過ごせます。

デカフェはすっきりとした綺麗な酸。苦みは控えめで飲みやすく。

そしてやや小ぶりでちょっとお高めかなと思っていたマガジンケーキは上面と横面をホワイトチョコレートで覆っていますが、中はミルクレープ。これが甘すぎず優しいお味でしっとりしていて素晴らしく美味しかった!

外観や店内がお洒落なだけではなく、きちんと美味しいフードを提供のお洒落カフェでした!

こちらは人気がでるでしょうね!

サンドイッチもおいしそうでしたので、次回は軽めのランチでお伺いしたいと思います!!』(どくだみちゃんさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆L'OFFICIEL COFFEE住所 : 東京都港区北青山3-8-5TEL : 050-5596-4939

文:佐藤明日香

