¥Ë¡¼¥¹vs¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ »î¹çµÏ¿
¡Ú¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè32Àá¡Û(¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä ¥ê¥ô¥£¥¨¥é)
¥Ë¡¼¥¹ 1-0(Á°È¾1-0)¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ë]¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥µ¥ó¥½¥ó(15Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ë]¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥í¥µ¥ê¥ª(6Ê¬)¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥á¥ó¥Ç¥£(41Ê¬)
[¥¹]¥â¥ê¡¼¡¦¥°¥Ð¥ó(62Ê¬)¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ(72Ê¬)
¨¦°ËÅì½ãÌé¤ò·ç¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡¢4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¡ÄÃæÂ¼·ÉÅÍ¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÁö¹Ôµ÷Î¥¥È¥Ã¥×¡¢CK¥¥Ã¥«¡¼¤âÃ´Åö
¥Ë¡¼¥¹ 1-0(Á°È¾1-0)¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ë]¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥µ¥ó¥½¥ó(15Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ë]¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥í¥µ¥ê¥ª(6Ê¬)¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥á¥ó¥Ç¥£(41Ê¬)
[¥¹]¥â¥ê¡¼¡¦¥°¥Ð¥ó(62Ê¬)¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ(72Ê¬)
¨¦°ËÅì½ãÌé¤ò·ç¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡¢4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¡ÄÃæÂ¼·ÉÅÍ¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÁö¹Ôµ÷Î¥¥È¥Ã¥×¡¢CK¥¥Ã¥«¡¼¤âÃ´Åö