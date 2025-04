トルコ政府がBlueskyに対して複数のアカウントの閲覧制限を要求し、実際に当該アカウントをトルコのユーザーから見えないようにする措置が実施されたことが明らかになりました。ただし、Bluesky公式アプリ以外のサードパーティーアプリを使えば制限対象のアカウントも問題なく閲覧可能です。X users in Turkey migrate to Bluesky amid censorship

https://bianet.org/haber/x-users-in-turkey-migrate-to-bluesky-amid-censorship-306189Bluesky, censorship and country-based moderation - The Fediverse Reporthttps://fediversereport.com/bluesky-censorship-and-country-based-moderation/Bluesky, birçok hesabı Türkiye'den görünmez kıldı - İfade Özgürlüğü Derneğihttps://ifade.org.tr/engelliweb/bluesky-bircok-hesabi-turkiyeden-gorunmez-kildi/Government censorship comes to Bluesky, but not its third-party apps ... yet | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/04/23/government-censorship-comes-to-bluesky-but-not-its-third-party-apps-yet/?guccounter=1トルコでは2025年3月19日にレジェップ・タイップ・エルドアン大統領のライバルとして知られるエクレム・イマモール氏が逮捕される事態が発生しました。イマモール氏の支持者らは大規模な抗議活動を行っていたのですが、トルコ政府は各種SNSの運営企業に対して抗議活動に関連する情報を共有していたSNSアカウントの制限を要求。この結果、Blueskyでは44件のアカウントに対する制限が実施されました。Blueskyは「ラベル」と呼ばれる仕組みを用いてモデレーションを実施しており、ユーザーは「成人向けコンテンツのラベルが付与されたポストは非表示する」「陰謀論や信頼できない情報のラベルが付与されたポストは表示前に警告する」といったように自分のタイムラインに表示するポストをコントロールできます。トルコでの閲覧制限は地域特有の事情に即したモデレーションを可能とする「Geography-specific labels」という仕組みを用いて実施されており、トルコでBlueskyを使っているユーザーにはトルコの事情に即したラベル「Bluesky Moderation Service (Turkey)」が自動的に適用されて制限対象のユーザーが閲覧不可になっているというわけです。Bluesky上の投稿は「AT Protocol」というプロトコルに基づいて管理されており、APIを用いて誰でも自由に閲覧可能。また、AT Protocolに対応したサードパーティー製Blueskyアプリも数多く公開されています。今回の閲覧制限はあくまでラベルを用いて実施されているものでありAPIを経由した閲覧を禁止するものではないため、「Geography-specific labels」に対応していないサードパーティーアプリならトルコのユーザーであっても制限対象ユーザーを閲覧可能。また、サードパーティーアプリの多くはユーザーが自分でラベルを選択できるように設計されているため、「Bluesky Moderation Service (Turkey)」を有効化しないという選択もできます。ただし、トルコ政府がサードパーティーアプリの開発者に対しても制限を要求した場合は状況が変わる可能性があります。なお、Blueskyのテクニカルアドバイザーを務めるWhy氏は2024年4月にGIGAZINEが実施したインタビューで「サードパーティーの開発者は『BlueskyのAPIが将来的に使えなくなるのでは』と心配する必要は一切ありません。そもそも、AT Protocolの仕様上、私たちがAPIの使用を禁止するという行為は不可能なのです。このため、TwitterやRedditのようにAPIが突然使えなくなる心配はないのです」と発言しています。Blueskyの中の人に「Blueskyの野望」「Blueskyの収益化計画」「Bluesky公式サーバーのスペック」「APIが使えなくなることはあるのか」「ジャック・ドーシーとBlueskyの関係」など今知りたいことを全部聞いてきました - GIGAZINE