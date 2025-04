【全2回(前編/後編)の前編】

世界中に衝撃を与えている「トランプ関税」。トランプ大統領は相互関税を発表する際、「シンゾーは理解してくれていた」と安倍晋三元首相の名前を出したが、元駐米大使・杉山晋輔氏は「安倍さんが理解を示したということは全くない」と真っ向から否定するのだ。

私は第1次トランプ政権時の2018年に駐米大使に就任しました。アメリカにいたのは3年弱。その間に行われた日米首脳会談にはほとんど出席しています。

トランプ大統領はちまたで言われるようなコワモテで乱暴な人ではなく、チャーミングな人でした。私と個別で話し合いをする時も、すごく優しく接してくれました。

杉山晋輔氏

トランプ大統領の関税引き上げへのこだわりは今に始まったことではなく、第1次政権時から主張していました。その後、4年間野に下り、昨年の大統領選で復活。基本的に「次」はない大統領ですから、やりたいことを思いっきりやろうとしているのでしょう。

自動車に対する追加関税は「絶対に認めらない」と主張

関税は、昔から国際貿易の一つのテーマでした。第2次世界大戦以降、世界は自由貿易へと向かい、各国は関税を段階的に引き下げていった。自由貿易を実現することで、国際社会全体が経済的に発展するべきだと多くの人が考えてきたわけです。それゆえ、GATT(関税と貿易に関する一般協定)とWTO(世界貿易機関)、いずれの時代も関税は引き下げていく、という考え方が基本でした。今回、トランプ大統領が打ち出した相互関税はそうした流れを完全にひっくり返す話で、私は反対です。

第1次政権時にも、日本の自動車に追加関税をかけるという話が浮上しました。当時、アメリカはロバート・ライトハイザー通商代表、日本は茂木敏充経済財政・再生相が主に交渉し、私も駐米大使として何度も同席しました。そして、最終的には、日本がアメリカから輸入する農産物への関税を引き下げることで、アメリカに輸出する自動車や自動車部品に追加関税を課されるのを回避できたのです。

その際、「自動車と自動車部品については関税を引き下げることに関して協議を継続していく」ということでアメリカと合意しています。19年10月に署名され、国会の承認を経て発効された「日米貿易協定」の附属書にも「further negotiations with respect to the elimination of customs duties」と書かれています。

対米輸出の3分の1が自動車関連ですから、そこに追加関税をかけられれば日本経済に大きな影響が出る。当時、自動車と自動車部品に対する追加関税については「絶対に認められない」とアメリカ側に強く主張しました。もちろん後々まで関税の引き上げを認めない、という約束をしたわけではありませんが、基本的には関税を引き下げることについて話をしていたわけです。今回トランプ大統領が、19年に締結された協定の考え方とは全く違うことをやっているのは間違いありません。

「安倍さんが理解を示したということは全くない」

相互関税を発表する際、トランプ大統領は「シンゾーは理解してくれていた」と、「日米貿易協定」の時の交渉相手だった安倍晋三元首相の名前を出しました。その交渉の場には私もいたものの、アメリカが一方的に追加関税を課すことについて安倍さんが理解を示したということは全くありません。アメリカの対日貿易赤字が大きな問題で、これを解消するために貿易協定を作ろうという話は間違いなくしました。しかし、安倍さんを含む日本側が「アメリカが関税を一方的に引き上げるのを認める」などと言ったことはただの一度もないのです。

確かに19年に貿易協定が締結されてからも、アメリカの貿易赤字は減っていません。トランプ大統領としては「協定を作ったのに状況が変わっていない」との思いがあるのでしょう。また、トランプ大統領にとって安倍さんの存在は大きく、あえて今回、名前を出したのではないでしょうか。

トランプ大統領に数字の話をしても「意味がない」

とはいえ、トランプ大統領の発言一つずつを深く考えることにはあまり意味がありません。彼は自分なりの理解でモノを言ったり、時として乱暴な表現をしたりすることがありますから。

例えば今年2月に行われた石破茂首相との日米首脳会談の際、トランプ大統領は「日本との貿易赤字は1000億ドルを超えている」と述べましたが、実際は約685億ドルですので、あまりに誇張した数字です。しかしそれを指摘しても「とにかく赤字がでかいんだ」と言われて終わりでしょう。そんな細かい議論をしても彼には響かず、意味がないのです。誰とは言いませんが、欧州のある首脳はトランプ大統領の発言の誤りを指摘したことで険悪な関係になりました。

トランプ大統領の場合、最初から数字の議論をしないほうがうまくいきます。安倍さんはそうしていました。もっと大きな方向性やビジョンをぶつけ、彼の考え方の回路にはまるような話をしながら、関税や対米投資の話をしていくのがいいのではないでしょうか。

杉山晋輔 元駐米大使

「週刊新潮」2025年4月17日号 掲載