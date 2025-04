売上の一部を、秋田犬の保存と保護のために寄付！秋田ケーブルテレビ「秋田犬たれみみだいちゃん」ぬいぐるみ

秋田ケーブルテレビは、秋田犬キャラクター「秋田犬たれみみだいちゃん」のぬいぐるみを2025年4月17日(木)から渋谷スクランブルスクエア内「ハチふる」、ハチふるオンラインショップにて発売します。

秋田ケーブルテレビ「秋田犬たれみみだいちゃん」ぬいぐるみ

価格 : 2,200円(税込)

発売日 : 4月17日(木)

販売場所 : 渋谷スクランブルスクエア 14F「ハチふる」、ハチふるオンラインショップ、他

また、この商品の売上の一部を、秋田犬の保存と保護のために寄付します。

■「秋田犬たれみみだいちゃん」について

「秋田犬たれみみだいちゃん」は、実在する秋田犬「だいすけ」をモデルにしたキャラクター。

片方だけ垂れた耳とモフモフなしっぽがチャームポイントです。

現在秋田犬は、日本国内の飼育頭数の減少や殺処分などの問題を多く抱えています。

そこで秋田犬に対する関心を高め、もっと身近に感じてもらうことを目的として「秋田犬たれみみだいちゃん」は誕生しました。

また、子どもたちにも秋田犬の魅力を伝えるため、保育園や幼稚園を巡る「だいちゃんキャラバン」を開催し、ダンスや歌などを通じて秋田犬への愛着を育んでいます。

さらに、SNSでは総フォロワー数が10万人を超え、国内外から注目を集める存在となり、秋田犬の認知度向上にも貢献しています。

■ファンの熱いリクエストで誕生!

秋田犬たれみみだいちゃんは活動をスタートした当初から、「秋田犬たれみみだいちゃんのぬいぐるみが欲しい!」「秋田犬たれみみだいちゃんのぬいぐるみはいつ販売されるの?」といった、ぬいぐるみを求める熱い声がファンから数多く寄せられていました。

そしてついに、ファンの皆様の熱い要望にお応えし、「秋田犬たれみみだいちゃんぬいぐるみ」が登場!

本商品は、「秋田犬たれみみだいちゃん」の愛らしさを細部まで再現したぬいぐるみです。

特徴的なたれ耳と、くるんと丸まったしっぽがポイント。

ふわふわの柔らかな素材を使用し、抱きしめたくなる優しい手触りを実現しました。

秋田犬たれみみだいちゃんの温かみのある穏やかなニッコリ笑顔が可愛らしく、見ているだけで癒される、そんなぬいぐるみとなっています。

また、4本足でしっかりとバランスが取れるデザインのため、自立させて飾ることができます。

お部屋の素敵なアクセントとして、またはお出かけのお供としても楽しめます。

