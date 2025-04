アメリカで輝きたい人のための英語ブレイクスルー講座！バート・英語高速メソッド(R)アカデミー「ファースト・トラック英語高速メソッド(R) Celeb版」

バート・英語高速メソッド(R)アカデミーは、「アメリカで本格的に活動したい」「ブロードウェイに立ちたい」「ハリウッドで夢を叶えたい」、そんな想いを抱く俳優・声優・ダンサー・シンガーの皆様に向けた、“世界に羽ばたくための英語力”を養成する新講座「ファースト・トラック英語高速メソッド(R) Celeb版」を、2025年10月にオンラインで開講します。

【このような方におすすめ】

・海外オーディションで堂々と自己紹介したい

・セリフ・歌詞・台本を英語のまま自然に理解したい

・ネイティブの現場で通用する発音やイントネーションを身につけたい

・英語インタビューや舞台MCに自信を持って臨みたい

・海外のファンとダイレクトにコミュニケーションしたい

【講座のポイント】

・芸能人・パフォーマー向けの特別カリキュラム

・スキット動画、演技・歌詞への応用法、発音特訓を収録

・オンラインでいつでも学べる(1日15分)

・ネイティブに通じる「聞く・話す・魅せる」英語力を習得

■ 「笠原メソッド」の特長とは?

「笠原メソッド」は、国内売上160万部突破、英国大学院で研究・開発された信頼のあるメソッドとして、多くの学習者が実践し、成果を出しています。

日本・オーストラリア・韓国で特許を取得しており、国内では商標も登録済みです。

英語を英語の語順で理解します(戻り読みをしない)。

「笠原訳」というセグメント訳で、英語を日本語に訳さずに理解できるようになります。

また、通常スピードと2倍速を組み合わせた加速度学習法を用いることで、年齢に関係なく英語が記憶に定着します。

高速リスニングの目的としては、理解だけでなく“記憶”させるためです。

2倍速では聴き取れないのではないか、と思われるかもしれませんが、語順理解により、無理なく聴き取れるようになります。

「語順理解」+「加速度学習法」+「フォニックス」の3本柱で発音・読解・リスニング力が飛躍的に向上します。

■講師プロフィール

笠原 禎一(かさはら よしかず)

英国・サウサンプトン大学大学院で英語教授法の修士号を取得、ハートフォードシャー大学でMBAを取得。

・日本国内で著書160万部突破のミリオンセラー作家

・「英語高速メソッド(R)アカデミー」主宰

・ニューヨークの出版社 Marquis社の雑誌『Millennium Magazine』第9号の表紙を飾り、特集記事にも登場

・タイムズ・スクエアのビルボードで祝福される

・Albert Nelson Marquis Award/Top Educators Award 受賞

・「笠原メソッド」は日本・オーストラリア・韓国で特許取得

笠原 禎一 ニューヨークで、Top Educators AwardとAlbert Nelson Marquis Awardをダブル受賞

【講座概要】

講座名 : ファースト・トラック英語高速メソッド(R) Celeb版

対象 : 俳優・声優・ダンサー・シンガー・芸能関係者

学習形式: オンライン動画視聴型

学習時間: 1日15分 × 3ヶ月

価格 : 198,000円(税込)

