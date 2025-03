2025年春に国内2号店を沖縄アメリカンビレッジに開店！SNOOPYS SURF SHOP

「PEANUTS」の日本国内エージェントであるソニー・クリエイティブプロダクツは、メリーランドがPeanuts Worldwide LLC(米国 NY)とのライセンス契約に基づき展開している、スヌーピーやピーナッツの仲間たちをテーマにした公式サーフショップ、「SNOOPY’S SURF SHOP」(スヌーピーズ サーフショップ)を沖縄本島北谷町にあるアメリカンビレッジ内に北谷店を開店します。

「PEANUTS」の日本国内エージェントであるソニー・クリエイティブプロダクツは、メリーランドがPeanuts Worldwide LLC(米国 NY)とのライセンス契約に基づき展開している、スヌーピーやピーナッツの仲間たちをテーマにした公式サーフショップ、「SNOOPY’S SURF SHOP」(スヌーピーズ サーフショップ)を沖縄本島北谷町にあるアメリカンビレッジ内に北谷店を開店。

■国内2号店「北谷店」について

2025年4月1日オープン予定

所在地:沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-7

沖縄本島中部に位置する美しい海と自然に囲まれた魅力的な北谷町。

観光地としても人気があり、特に美しいビーチやリゾート地が多く、多くの観光客が訪れるアメリカンビレッジに2号店の北谷(ちゃたん)店があります。

サーフボードやウェットスーツなどのサーファーにはお馴染みの商品のほか、キーホルダーやステッカー、沖縄ならではのオリジナルデザインのTシャツや、ここでしか買えない限定商品も揃います。

※北谷店オープンに伴い、1号店の沖縄店は那覇店に名称変更します。

◇ピーナッツとは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。

チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。

「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。

それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。

Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。

さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASAとスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。

このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

