エチオピアモカのコク深い味わいと華やかな苦みを楽しめる！ブルボン「贅沢ルマンドエチオピアモカ」

ブルボン「贅沢ルマンドエチオピアモカ」

内容量 :9本

発売日 :2025年3月11日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :12カ月

ブルボンは、コーヒーとして名高いエチオピアモカのコク深い味わいと華やかな苦みを楽しめる「贅沢ルマンドエチオピアモカ」を2025年3月11日(火)に発売。

「贅沢ルマンドエチオピアモカ」は、エチオピアモカとたっぷりの発酵バターを練り込んで焼きあげたコーヒー風味のクレープ生地を、エチオピアモカを加えた濃厚なコーヒークリームで包んでいます。

ほどよいコクと苦みのエチオピアモカを発酵バターと合わせることで、後味に苦みが抜けるさわやかな味わいに仕上がっています。

