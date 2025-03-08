¡Ö½÷À¤¬·ù¤¤¤Ê½÷À¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¹â¶¶¿¿Ëã¤Ï3°Ì¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¤¢¤¶¤È¤µËþ³«¡×¤ÇÆÈÁö¡Ú500¿Í¤Ë¤¤¤¤¿¡Û
¡¡¤¤¤Þ¤À¤ËÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¡È¹âÎæ¤Î²Ö¡É ¤È¤µ¤ì¤ë½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£¤À¤¬¡¢ÆÃ¤Ë½÷À»ëÄ°¼Ô¤«¤é¸·¤·¤¤»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡¡3·î¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¡£¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤Ï¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö·ù¤¤¤Ê¤Î¤ÏÃ¯¡©¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î20Âå¤«¤é60Âå¤Î½÷À500¿Í¤Ë¤¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶É¥¢¥Ê¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¤¸¡¢¸½ºß¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë15¿Í¤À¡£¡Ö½÷À¤¬·ù¤¤¤Ê½÷À¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡×Âè5°Ì¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ÚÂè5°Ì¡Û±§³ÀÈþÎ¤¡§32É¼
¡¡2019Ç¯3·î¤ËTBS¤òÂà¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¡¢½÷Í¥¤ä¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤À¡£Âè6°Ì¤ÎÏÉ¸«ÎèÆà¤È¤Ï1É¼º¹¡£
¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥¢¥¤¥É¥ëµ¤¼è¤ê¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ê60Âå¡¦¼çÉØ¡¦ËÌ³¤Æ»¡Ë
¡Ö½÷¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¶ì¼ê¡×¡Ê50Âå¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦°¦ÃÎ¸©¡Ë
¡ÚÂè4°Ì¡Û¿ÀÅÄ°¦²Ö¡§42É¼
¡¡2012Ç¯3·î¤ËNHK¤òÂà¶É¡£°Ê¹ß¡¢Ì±ÊüÈÖÁÈ¤Ç¤âMC¤òÂ¿¿ô¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þÄ´ºº¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡×¤Ç¤Ï3°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¸µNHK¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É²¼ÉÊ¡×¡Ê60Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡¦¹âÃÎ¸©¡Ë
¡Ö¤ä¤¿¤é¤È¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¶õµ¤¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå¡¦°åÎÅ·Ï¡¦º´²ì¸©¡Ë
¡ÚÂè3°Ì¡Û¹â¶¶¿¿Ëã¡§52É¼
¡¡2013Ç¯3·î¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê°Ê³°¤Ë¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤Ï¹â¶¶±Ñ¼ù¡£
¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦ËÌ³¤Æ»¡Ë
¡Ö·ù¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ÂÎ½Å¤ÎÁý¸º¤¬·ã¤·¤¹¤®¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¡Ê40Âå¡¦¼çÉØ¡¦Ê¼¸Ë¸©¡Ë
¡ÚÂè2°Ì¡Û¿¹ ¹áÀ¡¡§79É¼
¡¡2019Ç¯¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢2023Ç¯3·î¤ËÂà¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¤¬Â¿¤¯¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤â¿ôÂ¿¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¤¢¤¶¤È¥¥ã¥é¡É ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¹¤Î¤«¤¹¤ß¡£¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Ï¹â¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤¢¤¶¤È¤µÁ´³«¤Ê´¶¤¸¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¶ì¼ê¡×¡Ê20Âå¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦ÂçºåÉÜ¡Ë
¡Ö¶É¥¢¥Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤â¤½¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤¸¤ã¡¢¤È»×¤¦¡×¡Ê50Âå¡¦¼çÉØ¡¦ËÌ³¤Æ»¡Ë
¡ÚÂè1°Ì¡ÛÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡§117É¼
¡¡2014Ç¯¡¢TBS¤òÂà¼Ò¡£¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡×¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¤È2°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï2°Ì¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£É¾²Á¤¬Âç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤ë¤Î¤â¡¢ÃíÌÜÅÙ¤æ¤¨¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤Þ¤ÇMC¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¼«¿È¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ê¤É¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤«¤Ë¤â¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¥×¥é¥¤¥É¤Î¹â¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤È¤Ë¤«¤¯·ù¡×¡Ê40Âå¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦¿·³ã¸©¡Ë
¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤¤È¤³¤í¡¢¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤¿¤À¤¿¤À¶ì¼ê¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå¡¦Ìµ¿¦¡¦ºë¶Ì¸©¡Ë
¡ÖÀ³Ê¤Ë°Ç¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÍ§¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¡Ê30Âå¡¦²ñ¼Ò°÷¡¦°¦ÃÎ¸©¡Ë
¡¡1°Ì¡¦2°Ì¡¦5°Ì¤È¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤·Ï¡×¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤Þ¤¿3°Ì¡¦4°Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Êý¸þ¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ì¤ë¤Î¤âÈ¿´¶¤òÇã¤¦¤è¤¦¤À¡£·ãÁý¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê³¦¤Ç¡¢¿Íµ¤¼ÂÎÏ¤È¤â¤Ë¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£