【「アサシン クリード シャドウズ」ショウケース in 京都 ハイライトムービー】2月22日 公開

ユービーアイソフトは、2月6日に京都府の歌舞伎劇場にて開催された「『アサシン クリード シャドウズ』ショウケース in 京都」のハイライトムービーを2月22日に公開した。

本イベントは3月20日発売予定の「アサシン クリード シャドウズ」に関連するコンテンツをお届けするイベントで、本作の一部の先行プレイや、ステージイベントや関連グッズの展示が行なわれた。

ハイライトムービーでは会場やステージの様子がダイジェストで公開された。また、レポート記事も公開されている。

□「『アサシン クリード シャドウズ』 ショウケース in 京都 レポート」

