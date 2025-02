阪和鳳自動車学校は、2024年3月に立ち上げた公式TikTokが、累計200万以上の再生回数を突破しました。

大阪府堺市西区に位置する、「大阪で一番広いコース」のある自動車学校です。

コースが広いので、路上へ出て教習する前から実際の道路と似た環境下で校内教習できると好評です。

また、普通車、自動二輪から大型車(一種・二種)まで多車種を取扱いしています。

創立は1954年(昭和29年)で、2025年71周年を迎えます。

37万人以上の卒業生実績(2024年12月31日時点)のある伝統校です。

SNSを始めた経緯についてコメント

自動車学校として、教習はもとより免許取得後も含めた「交通安全」に対する啓蒙活動が使命。

その手段としてSNSを活用した外部への発信をすることにより、関心度を高めていただくきっかけになればと取り組みを始めました。

■経営理念

1. 私達は、倫理観を基盤とした優秀な運転者と整備士の養成をつうじて、社会に貢献します。

2. 私達は、質の高い教育サービスの提供をとおして教職員の働き甲斐と企業の発展を実現します。

3. 私達は、お客様の満足を全ての行動規範とし、自らの能力と技術の向上をはかります。

