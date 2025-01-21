°ËÌîÈø·Å34ºÐ¡¢½÷À¤Ø¤Î¡Ö·ãÊÑ¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Í¥Ã¥È¶ÃØ³¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â²ÄÎù¤Ê²µ½÷¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHey¡ªSay¡ªJUMP¡×¤Î°ËÌîÈø·Å¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬2025Ç¯1·î14Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö²ÈÀ¯Éé¤Î¥Ò¥«¥ë¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×
°ËÌîÈø¤µ¤ó¤Ï¡ÖTOKIO¡×¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ö²ÈÀ¯Éé¤Î¥Ò¥«¥ë Season2¡×¡ÊÆ±¶É·Ï¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡Ö²ÈÀ¯Éé¤Î¥Ò¥«¥ë¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤·¡¢¡Ö²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡×¤Ç¾¾²¬¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¡Ö»°ÅÄ±à·°¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
°ËÌîÈø¤µ¤ó¤ÏÁ°È±¤Î¤¢¤ë°Å¤¤¥«¥é¡¼¤Î¥«¡¼¥ë¤¬¤«¤Ã¤¿¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¡¢Çò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤È´ã¶À¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Çö¤¯¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢¸ý¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¡×»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ê¤Î¤â34ºÐ¤Ê¤Î¤â¡¢Á´Éô»ä¤¿¤Á¤Î½¸ÃÄ¸¸³Ð¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í......¤É¤¦¸«¤Æ¤â²ÄÎù¤Ê²µ½÷¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡Ö¤¨¡©½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¤«¡©¤«¤ï¤¤¤¤¡©¤¦¤Ä¤¯¤·¤¤¡©¤¤¤ä¤É¤Ã¤Á¤â¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¡ª¡©¿§µ¤¤¢¤ê¤¹¤®¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¤ªÌÜÌÜ¤â¤ªÈ©¤â¤Á¤å¤ë¤ó¤Á¤å¤ë¤ó¤Ê¤Î?¡ª¡©¡×
¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×
¡Ö°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥á¥¤¥¯Ç»¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤³¤Î¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¤µ¤¹¤¬¡ª¡×
¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÈþ¾¯½÷¡×