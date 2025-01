レゴランド(R)・ジャパン・リゾートが、子どもたちの新たな門出を祝い、たくさんの「おめでとう!」の声が聞こえるイベント「レゴランド(R) で春のお祝いパーティー」を開催。

無限の創造性を活かせるアクティビティや新キャラクターの登場など、新たな出会いが待つ春のレゴランド(R)のイベントです!

レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「レゴランド(R) で春のお祝いパーティー」

開催期間:2025年3月14日(金)〜5月11日(日)

開催時間:平⽇10時〜17時/⼟・⽇・祝10時〜18時

会場:レゴランド(R) ・ジャパン内イベントエリア、ミニランド、他

料金:無料 ※パーク⼊場料⾦は別途

日本一のキッズリゾートを目指すレゴランド(R)・ジャパン・リゾートにて、春お祝いをテーマにしたイベント「レゴランド(R) で春のお祝いパーティー」を開催。

春はお子さまの入園や入学、進級に卒園・卒業と、新たな出会いが始まる季節です。

レゴランド(R)・ジャパンが多くのアクティビティやショー、フォトスポットを用意して、子どもたちの新たな門出をお祝い。

パークやホテルなどのいたる所で「おめでとう!」の声が聞こえ、リゾート全体で特別な時間を演出します!

期間限定で登場する、3種類の「おともだちシール」は、お子さんの新しい門出を祝う、スタッフからのプレゼントです☆

期間限定「イベントエリア」

春のイベントエリアには、レゴ(R) ブロックがもつ「創造性×見る」や「つくる」「動かす」「考える」「楽しむ」など、子どもがもつ無限の可能性を活かせるアクティビティが登場。

6つのアクティビティで、お子さんの「できた」が体験できます!

レゴ(R) ブロックで表現された立体感に驚く世界遺産や華やかな花、タブレットで動かす迫力ある車などを設置。

難易度別のスライド・パズルに巨大なレゴ(R) ブロックプールなど、子どもたちの年齢に合わせた幅広いコンテンツが楽しめるエリアです。

また、「レゴ(R) ニンジャゴー」のキャラクターたちがイベントエリア特設ステージに登場し、子どもたちとの特別な時間を演出します☆

世界遺産レゴ(R)モデル展示

世界各地の世界遺産をレゴ(R) ブロックで表現。

驚きの立体感あるモデルが並ぶ、注目の展示コーナーです。

レゴ(R) ブロックの可能性を存分に感じられる作品を、間近で観察できます!

レゴ(R) ボタニカルコレクションの「ビルディング・フラワーガーデン」

お祝いに欠かせない綺麗なお花も、レゴ(R) ブロックで表現。

「レゴ(R) ボタニカルコレクション」で作られた花や植物に囲まれたお庭が登場し、自分だけの特別なお花を組み立てられます。

レゴ(R) ブロックで素敵なお花を作り、お祝いできるスポットです☆

巨大ブリックサークル(レゴ デュプロ(R) ブロック)が新登場

18色のレゴ(R) ブロックが敷き詰められた、巨大なプールの「ブリックサークル」に加えて、通常のレゴ(R) ブロックより大きなレゴ(R) デュプロ(R) ブロックのプールも新登場。

小さなお子さまも安心して遊べるレゴ(R) デュプロ(R) ブロックなら、親子でビルド体験を楽しめます!

でこぼこラッシュ!

「レゴ(R) テクニックシリーズ」の車を、タブレット操縦する体験ができる「でこぼこラッシュ!」

組み立てるだけでなく、動かす楽しさも味わえます。

平坦な道ばかりじゃない、曲がっていたり坂道だったり、デコボコした道も乗り越える楽しさがあるスポットです!

スライド・パズル

未就学児のお子さんから大人まで楽しめる「スライド・パズル」

「やさしい」「ふつう」「むずかしい」の、3つの難易度からパズルを選択できます。

レゴ(R) ブロックでできたバラバラのピースを動かし、一つの絵柄になるよう完成させるパズルです☆

「レゴ(R) ニンジャゴー」ミニショー&キャラクターグリーティング

開催期間:2025年3月14日(金)〜2025年5月11日(日)

※期間限定で開催

※予告なくショーの内容が変更となる場合があります

2025年3月14日からは、イベントエリアの特設ステージにメインキャラクターが集合する、「レゴ(R) ニンジャゴー」のショートグリーティングも開催。

「レゴ(R) ニンジャゴー」ならではの、特別なミニショーとキャラクターグリーティングが楽しめます!

「ミニランドおもしろフォトスポット」に大阪エリアが新登場

日本の観光名所を約1,000万個のレゴ(R) ブロックで再現した「ミニランド」が、自分が巨人化した写真を撮影できる最高のフォトスッポットとして再登場。

東京だけでなく、新エリアとして大阪の街が初登場します。

街の中の看板にも、お祝いのメッセージがあるので、発見する楽しさもあるフォトスポットです☆

新しい門出のお祝いをメッセージに!期間限定「おともだちシール」

レゴランド(R)・ジャパンにこの春、3種類の「おともだちシール」が、期間限定で登場します。

スタッフからのメッセージを添えて渡される「おともだちシール」は、入学・進級・卒業など、新しい門出を迎える子どもたちへのお祝いツール。

たくさんの「おめでとう!」の声が聞こえてくる企画です!

新キャラクター「ハニー」が登場

左から)新キャラクター「ハニー」/【参考 2023年デビュー】ポピー

新キャラクター「ハニー」が、レゴランド(R)に仲間入りします☆

「ハニー」は2023年に登場した「ポピー」の双子の姉で、大の仲良し。

穏やかで優しく、少しおっとりした性格をしています。

ミニフィギュア・トレードに期間限定パーツ登場

実施期間:

前半 2025年3月14日(金)〜4月13日(日)

後半 2025年4月14日(月)〜5月11日(日)

交換対象者:ミニフィギュアをお持ちの方ならどなたでも(パーツがなくなり次第終了)

内容:限定パーツと交換

※期間中、前半・後半で種類が変わります

ミニフィギュア・トレードに、期間限定のパーツが登場。

前半・後半でパーツの種類が変わり、この時期だけの限定パーツが手に入ります☆

新コンテンツ「レゴランド(R)・マーチ(仮称)」

開催期間:2025年3月14日(金)〜5月11日(日)※予定

会場:レゴランド(R) ・ジャパン パーク内

料金:無料 ※パーク入場料金は別途

「レゴランド(R) で春のお祝いパーティー」の期間中、来園者を見送る新コンテンツ「レゴランド(R)・マーチ(仮称)」を開催予定。

「次にまた遊ぶ約束」をテーマに、夕方までパークで楽しく遊んだお子さまへ「さようならはお別れではなく、次にまた遊ぶための約束」という想いを込めた参加型のマーチです!

閉園のさようならも楽しく見送り、キャラクター達はおもちゃ箱へ帰って行きます。

お子さんの成長をお祝いする春コンテンツ/グッズ

この春、イベントエリアには「フラワーマーケット」が開店し、「レゴ(R) ボタニカル」シリーズの世界観を味わえます。

また、「レインボー・デザイン・スタジオ」では、お子さまの「はじめてのおかいもの」体験も実施。

「お子さまだけのおかいもの」を通して、子どもの「できる」を応援します!

レゴ(R) ボタニカルコレクション

販売店舗:イベントエリア フラワーマーケット

取扱内容:レゴ(R) ボタニカルコレクション各種

特典:期間中、フラワーマーケットで1会計5,500円以上購入すると非売品ミニキット(全3種)を1個プレゼント

※なくなり次第終了(イベントエリア フラワーマーケットの購入のみ対象)

イベントエリアにオープンする「フラワーマーケット」では、レゴ(R) ボタニカルコレクション各種を販売。

期間中、1会計5,500円以上購入すると、非売品ミニキットが全3種から1個もらえます!

レゴランド(R) 限定「はじめてのおかいもの」体験

店舗:レインボー・デザイン・スタジオ

対象:小学生以下向け

特典:「はじめてのおかいものキット」(2,500円)購⼊者限定で限定ファクトリーブロック1個プレゼント

※期間中、前半・後半で種類が変化、なくなり次第終了

※Webの事前購⼊および年間パスポート(プレミアム、スタンダード)をお持ちの方は、当日購入でも500円OFF

小学生以下のお子さんを対象に、レゴランド(R) 限定の「はじめてのおかいもの」体験が実施されます。

「はじめてのおかいもの」キットを購入して、シリコンポーチ1個(全3種)とレゴランド(R)コイン2枚を受け取り、小学生医家向けのエリアへ入場。

お子さんが欲しいグッズを選び、店内のレジにてレゴランド(R)コインでお買い物を体験するアトラクションです☆

現金を使わず、安全な空間でお買物体験が可能。

レゴランド(R)コインで購入できるグッズは、30種類以上あるレゴ(R)ミニキットやミニ文具セット、ミニタオルの中から選択できます!

無事、おかいものができたお子さんには、限定ファクトリーブロックが1個プレゼントされます☆

腕時計

発売日:2025年4月下旬発売予定

販売店舗:ビッグ・ショップ他

価格:文字盤サイズ40mm 6,500円、32mm 6,000円(税込)

電池交換の要らない、ソーラーパワーの腕時計が2025年4月下旬に発売予定。

10気圧防水という高い防水性に加えて軽量だから、パークで遊ぶときにもぴったりのモデルです。

文字盤サイズは、2種が用意されます。

カラーTシャツ/キャップ

サイズ:

・Tシャツ各色(子ども用/大人用)

・キャップ各色(53〜57cm、56〜60cm )各2,980円(税込)

レゴランド(R) のカラフルな世界観をお揃いで楽しめる、カラーTシャツやキャップを2025年も販売。

Tシャツとキャップを身につければ、パーク内の世界観に浸れること間違いなしです!

イベントエリア キッチンカー「世界のグルメスタンド」第3弾

価格:各900円(税込)、3点のメニュー購入で2,500円(税込)

期間:

前半 2025年3月14日(金)〜4月13日(日)

後半 2025年4月14日(月)〜5月11日(日)

開催するたびに人気の「世界のグルメスタンド」第3弾には、世界10番目のレゴランド(R) パークとして2025年に開業予定の中国のメニューが新登場。

また、3点のメニューを購入(2,500円)すると、限定ファクトリーブロック1個がプレゼントされます。

限定ファクトリーブロックは期間中、前半・後半で種類が変わり、なくなり次第終了です☆

中国:飲茶&チマキ(左)/ドイツ:ホットドッグ(右)

中国のメニュー「飲茶&チマキ」は、あつあつの飲茶と中華チマキがセットになったあったかフード

ドイツのメニュー「ホットドッグ」はジューシーなウインナー(プリマハムの香薫ロングウインナーを使用)に、オニオンフライとケチャップとチーズソース、ふわふわバンズの正統派タイプです!

イギリス:フィッシュ&チップス(左)/デンマーク:ホットデニッシュカップ(右)

イギリスの伝統料理の「フィッシュ&チップス」は、ジューシーな白身魚のフリッターがタルタルソースとの相性抜群。

大人も子どもも食べやすい1品です。

デンマークのメニュー「ホットデニッシュカップ」は、ベリーの甘さを感じられ、デンマーク産デニッシュとバニラアイスがマッチしています☆

日本:とり天カレーきしめん

イベントエリアメニューの人気メニュー「とり天カレーきしめん」が再登場。

生クリーム入りのマイルドなカレーきしめんは、とり天との相性が抜群です!

オアシス・スナック「春限定メニュー」

店舗:オアシス・スナック

オアシス・スナックでは、ワンハンドで楽しめる春のメニューを販売。

レゴポテトやコカ・コーラを使ったドリンクなどが登場します。

レゴポテト チーズソース(左)/ミートソース(右)

価格:各900円(税込)

「レゴポテト チーズソース」は、濃厚チーズソースをかけ流したレゴポテト。

「レゴポテト ミートソース」には、肉汁の旨味たっぷりのミートソースがかかっています!

ベリー&コーク(左)/マンゴー&コーク(右)

価格:各700円(税込)

コカ・コーラを使用した、春にぴったりのドリンクメニュー。

「ベリー&コーク」は、ひんやりいちごと甘酸っぱいソースがコークとベストマッチな味わいです。

「マンゴー&コーク」は、完熟マンゴーの甘さ際立つ、見た目も味も爽やかなドリンクに仕上げられています☆

彩 和食レストラン「チキン南蛮御膳」

価格:2,800円(税込)

彩 和食レストランに登場する春のメニューは、季節のごはんも楽しめる「チキン南蛮御膳」

さくさく衣のチキン南蛮を、たっぷりタルタルソースと甘辛ダレで仕上げています!

ナイト・テーブル・レストラン「チキンの香草パン粉焼きと香薫グリルセット(上)/ハンバーグ&ハーフステーキセット(下)」

メニュー名・価格:

・チキンの香草パン粉焼きと香薫グリルセット 2,800円(税込)

・ハンバーグ&ハーフステーキセット 3,400円(税込)

「チキンの香草パン粉焼きと香薫グリルセット」は、マスタードパン粉を使ったジューシーで香ばしいチキンと、スモーキーで風味豊かな香薫ウインナーを盛りつけた一品。

プリマハムの香薫ロングウインナーが使用されています。

「ハンバーグ&ハーフステーキセット」は、デミグラスソースハンバーグとグリルステーキの両方を一皿で味わえる、食べ応え満点の一品です☆

ファクトリー・サンドウィッチ・カンパニー「ハニーレモンムース/2種類のハムとシャキシャキ野菜のバインミーサンド」

メニュー名・価格:

・ハニーレモンムース 750円(税込)

・2種類のハムとシャキシャキ野菜のバインミーサンド 850円(税込)

ファクトリー・サンドウィッチ・カンパニーには「ハニーレモンムース」と「2種類のハムとシャキシャキ野菜のバインミーサンド」が登場。

さわやかなデザートメニューや軽食も、春のメニューとして楽しめます!

お子さまの新しい門出をみんなで祝う、「おめでとう」の言葉あふれる春のイベント。

レゴランド(R)・ジャパン・リゾートの「レゴランド(R) で春のお祝いパーティー」は、2025年3月14日から5月11日まで開催です!

レゴ(R) ニンジャゴーの世界を満喫!レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「ニンジャ・ユナイト トレーニング・アカデミー」 レゴ(R) ニンジャゴーの世界を満喫!レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「ニンジャ・ユナイト トレーニング・アカデミー」 続きを見る

ブーケ作りやフラワーアレンジメントを楽しめる!「レゴ(R)ボタニカル」コレクション ブーケ作りやフラワーアレンジメントを楽しめる!「レゴ(R)ボタニカル」コレクション 続きを見る

※写真はすべてイメージ

※商品の仕様‧内容は変更される場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 巨大ブリックサークルなど充実のアクティビティ!レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「レゴランド(R) で春のお祝いパーティー」 appeared first on Dtimes.