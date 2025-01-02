°ËÆ£º»è½¡Öµ´¤Î¤è¤¦¤Ë³ú¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¡Ö¥Á¥Þ¥Á¥ç¥´¥ê¤ÏÃå¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¹ÈÇò»Ê²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¡Ê30ºÐ¡Ë¤¬1·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿·Ç¯¤Î°§»¢¤È¶¦¤Ë¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿Âç¤ß¤½¤«¤Î¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡ÊNHK¡Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡
°ËÆ£¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÂç³¢Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªµ´¤Î¤è¤¦¤Ë³ú¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬ ¤Ê¤ó¤È¤«Àº°ìÇÕÅØ¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶¼Õ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹ÈÇò¤Î°áÁõ¤¬´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅý°áÁõ¡¦¥Á¥Þ¥Á¥ç¥´¥ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢°ìÉô¤«¤éÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Á¥Þ¥Á¥ç¥´¥ê¤ÏÃå¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÈÝÄê¡£
¤µ¤é¤Ë¸µÆü¤Ë°ìÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬ÅÁ¤¨¤¿·ëº§ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ëº§È¯É½¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤«¤éÂç»¦³¦¤Ê¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿§¡¹³Ð¸ç¤·¤Ä¤Ä ËÜÇ¯¤â°ìÀ¸·üÌ¿³Ú¤·¤¯À¸¤¤Þ¤¹¡ª µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
°ËÆ£¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÂç³¢Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªµ´¤Î¤è¤¦¤Ë³ú¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬ ¤Ê¤ó¤È¤«Àº°ìÇÕÅØ¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶¼Õ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹ÈÇò¤Î°áÁõ¤¬´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅý°áÁõ¡¦¥Á¥Þ¥Á¥ç¥´¥ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢°ìÉô¤«¤éÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Á¥Þ¥Á¥ç¥´¥ê¤ÏÃå¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÈÝÄê¡£
¤µ¤é¤Ë¸µÆü¤Ë°ìÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬ÅÁ¤¨¤¿·ëº§ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ëº§È¯É½¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤«¤éÂç»¦³¦¤Ê¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿§¡¹³Ð¸ç¤·¤Ä¤Ä ËÜÇ¯¤â°ìÀ¸·üÌ¿³Ú¤·¤¯À¸¤¤Þ¤¹¡ª µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£