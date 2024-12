【第2回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権 決勝 VALORANT部門】12月29日 開催

NASEF JAPANが本日12月29日に開催した「第2回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」の「VALORANT」部門の決勝大会は、ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツキャンパスのチーム「Haven Liberty」が優勝した。

「NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」は、日本国内に在住する高校生・定時制高校生・高等専門学校生(3年生まで)・通信制高等学校生が参加できる全国規模のeスポーツ大会。第2回となる今回は、全部門で全国573校、976チームが参加した。

「VALORANT」部門の決勝大会は、品川プリンスホテルのClub eXにて開催。決勝大会に勝ち上がったのは、第一薬科大学付属高等学校 福岡キャンパスのチーム「POG」、ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツキャンパスの「Haven Liberty」、自由ヶ丘学園高等学校の「No Info」、ルネサンス高等学校 池袋キャンパスの「Queimar」の4チームだ。

【決勝大会進出チーム】

決勝戦は、ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツキャンパスの「Haven Liberty」 vs ルネサンス高等学校 池袋キャンパスの「Queimar」のルネサンス対決に。BO3(2本先取)となる決勝戦の最初のマップは「スプリット」となり、13-7で「Haven Liberty」が勝利した。続く2マップ目のアビスは、「Queimar」が8-13の接戦を制したものの、3マップ目の「ヘイヴン」は13-5で「Haven Liberty」が1位に輝いた。

ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツキャンパスは全大会の優勝チームを輩出した学校となっており、2連覇を果たした形となる。

【【VALORANT部門】第2回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権 全国決勝】

(C) 2024 Riot Games, Inc. VALORANT and any associated logos, are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc. Used With Permission.