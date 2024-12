12月28日開幕！第103回全国高校サッカー選手権「地上波テレビ放送・ネット配信」詳細情報

いよいよ今週末、12月28日(土)に開幕する第103回全国高校サッカー選手権大会。

初日は開会式と開幕戦の「帝京vs京都橘」が国立競技場で開催され、翌29日(日)に1回戦の残り15試合が各地で行われる。

1回戦の組み合わせはこちら。



帝京(東京A) vs 京都橘(京都)

静岡学園(静岡) vs 広島国際学院(広島)

専大北上(岩手) vs 高知(高知)

尚志(福島) vs 東福岡(福岡)

正智深谷(埼玉) vs 長崎総大附(長崎)

前橋育英(群馬) vs 米子北(鳥取)

愛工大名電(愛知) vs 明誠(島根)

東海大山形(山形) vs 松山北(愛媛)

龍谷富山(富山) vs 那覇西(沖縄)

札幌大谷(北海道) vs 寒川(香川)

福井商(福井) vs 大津(熊本)

矢板中央(栃木) vs 岡山学芸館(岡山)

西目(秋田) vs 日章学園(宮崎)

金沢学院大附(石川) vs 鹿児島城西(鹿児島)

東北学院(宮城) vs 奈良育英(奈良)

山梨学院(山梨) vs 滝川第二(兵庫)

気になる試合の放送予定は以下の通りとなっている。

テレビ放送

地上波「日本テレビ系」

■12月28日(土)14:30〜

帝京 vs 京都橘(開幕戦)

解説:城彰二

実況:伊藤遼(日本テレビ)

応援マネージャー:月島琉衣

帝京リポート:田辺大智(日本テレビ)/応援席:佐藤真知子(日本テレビ)

京都橘リポート:相埜裕樹(KBS京都)/応援席:須田健太郎(福岡放送)

■12月29日(日)14:05

静岡学園 vs 広島国際学院

解説:鈴木隆行

実況:伊藤薫平(静岡第一テレビアナウンサー)

静岡学園リポート:秋元啓二(静岡第一テレビ)/応援席:岡田康(テレビ新潟)

広島国際学院リポート:澤村優輝(広島テレビ)/応援席:託見知行(テレビ新潟)

ネット配信

『TVer』および『スポーツブル』で全試合配信

テレビは、選手権と言えばお馴染み、日本テレビ系にて開幕戦から生中継を実施!翌日も優勝候補の一角、静岡学園の初戦が同じく生中継される。

ネット配信では、民放公式テレビ配信サービス『TVer(ティーバー)』が、今年も選手権の開幕戦から決勝まで全47試合の無料ライブ配信。全試合のフルマッチを見逃し配信するほかダイジェストも配信するとのことだ。

また、運動通信社KDDIと共同で運営するインターネットスポーツメディア『SPORTS BULL(スポーツブル)』も同じく全47試合を無料ライブ配信。アーカイブ動画とダイジェスト動画も順次配信される。