¥­¡¼¥ëÄ®Ìî½¤ÅÍ¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç°µ´¬¥Õ¥ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤Î¥´¡¼¥ë¡ª¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÃÇÁ³ºÇ¶¯¤ÎÁª¼ê¡×¤È¸½ÃÏÃ¦Ë¹

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥É¥¤¥Ä£±Éô¤Î¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥­¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÄ®Ìî½¤ÅÍ¡£

Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë21Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè15Àá¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç2¥´¡¼¥ë¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢5-1¤Î¾¡Íø¤ËÂç¹×¸¥¤·¤¿¡£

Ä®Ìî¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë14,830¿Í¤Î´Ñ½°¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¸«»ö¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤âÃ¡¤­¹þ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£

26¡Á27¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ì·â¡ª

Transfermarkt¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ä®Ìî¤¬¥Õ¥ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¥­¥ã¥ê¥¢½é¡£

Ä®Ìî¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¥Á¡¼¥à5ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØFAZ¡Ù¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÃÇÁ³ºÇ¶¯¤ÎÁª¼ê¤¬·è¤á¤¿¡£Ä®Ìî¤ÎÆÀÅÀ¤Ç5-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥­¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÎºÇ¹â¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£

º£µ¨¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤á¤Æ£±Éô¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¥­¡¼¥ë¤Ï¾¡ÅÀ8¤Î17°Ì¤È¹ß³Ê·÷Æâ¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤Çº£Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£

¤Ê¤¼¡ªÆüËÜÂåÉ½¡¢2024Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤â¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô5Ì¾

Ä®Ìî¤â¡ØBild¡Ù¤ÎºÎÅÀ¤ÇºÇ¹â¤È¤Ê¤ë1ÅÀ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ó¥Ç¥¹6¥´¡¼¥ë¤ÇÁ°È¾Àï¤ò½ª¤¨¤¿25ºÐ¤ÎÄ®Ìî¤Ï2023Ç¯3·î°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍèÇ¯¤³¤½Éüµ¢¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£