±ÊÀ¥Î÷¡õ¹â¶¶³¤¿Í¤¬¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÀKing ¡õ Prince¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢£King ¡õ Prince¤Ï12·î11Æü¤Î¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ë½Ð±é
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKing ¡õ Prince¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢King ¡õ Prince¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
King ¡õ Prince¤Ï12·î11Æü¤Î¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¿¥áPick Up¡×¥³ー¥Êー¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¤È¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Èー¥¯¤·¤¿¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¤Î¼ê¤ò°®¤ê¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥¥åー¥È¤Ê¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2024.10.14 ON SALE
DIGITAL ALBUM¡ØRe:ERA¡Ù
2024.12.11 ON SALE
ALBUM¡ØRe:ERA¡Ù
King ¡õ Prince OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/