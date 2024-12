米テネシー州で先月中旬に誕生した男の子の動画が、Instagramで大きな人気を集めている。人々が注目したのは、母親が「まるで気難しい老人のよう」と語った息子の表情で、投稿から10日間で再生回数が1750万回を超えた。米ニュースメディア『Good Morning America』などが伝えた。【この記事の動画を見る】日本時間11月26日、テネシー州メンフィスに住む2児の母クリスティン・ウィリアムズさん(Kristen Williams、33)が、Instagramでシェアした長男カイリー君(Kyrie)の動画が話題だ。

動画には、「彼は生後12日だけど、地球にはあまり良い印象を持っていないと思うわ」という言葉が添えられており、人々はカイリー君の不機嫌そうな表情に注目した。カイリー君が誕生したのは11月13日で、クリスティンさんは退院後すぐに、息子の険しい表情に気づいた。「あの子はまるで“気難しい老人”みたいな顔をしているわ。でも、この息子の表情を世界中の人たちとシェアせずにはいられなかったのよ!」と苦笑するクリスティンさん。現在は、パートナーのクリスチャンさん(Christian)や長女と共に暮らしており、反響を呼んだカイリー君の動画について、このように語った。「実は、あの子はいつも新しい生活環境にうんざりしているような顔をしているのよ。長女が生まれて家に帰った時には、あんな表情を見せなかったからとても驚いたわ。」「私が動画をシェアしたのは、それがとても面白いと思ったからよ。実は昨年の同じ時期にも、娘がしたことがSNSで大きな話題になったの。コンテンツの制作に真剣に取り組もうと思っているわ。」なお現在、生後3週になるカイリー君の様子について、クリスティンさんはこのように述べた。「日を重ねるごとに、息子のことがだんだん分かるようになってきたわ。あの子は意地悪そうに見えるけど、とても可愛くて大人しいの。あまり泣かないし、とても満足しているようよ!」そしてカイリー君の動画には、次のようなさまざまなコメントが寄せられた。「ママにキスをされた後の、あの横目を見た? 最高だよ。」「おめでとう。この子は完璧だよ。」「可愛い! 思い切り笑ったよ。この子、とってもいいね。」「この子は新生児じゃないね。妻と孫もいるに違いない。」「こんなに機嫌が悪そうな赤ちゃんは見たことがない。」「すでに人生に疲れてしまった顔をしているよ。」「この子は『ここは嫌だ。子宮に戻してくれ』と言っているようだ。」「私はもう1人、子供が欲しくなったわよ。」「かけがえのない可愛い男の子じゃない!」ちなみに2019年にも、怒ったような表情の新生児の写真が拡散した。女児の表情は可愛らしい赤ちゃんのイメージとはほど遠く、父親は「生まれた瞬間からこうだった」と話していた。画像は『Kristen Williams Instagram「Yall why is he like this lmaoo.」「Happy thanksgiving yall !」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)