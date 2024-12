ユーザー目線のデザイン思考を学べる！マイウェブ「UI/UXコース」

マイウェブは、UI/UXコースを発売したことを報告しました。

マイウェブ「UI/UXコース」

マイウェブ(代表取締役:浅野 麗)は、UI/UXコースを発売したことを報告。

■はじめに:マイウェブとは?初心者にも安心のWEBデザインスクール

デジタル業界において、ユーザーインターフェース(UI)とユーザーエクスペリエンス(UX)は、サービスの成功を左右する重要な要素として注目されています。

こうした中、WEBデザインスクール「マイウェブ」は、未経験者からプロを目指す方までをサポートするオンラインスクールとして、多くの口コミで高評判を得ています。

■マイウェブの特徴

マイウェブの特徴は、受講生のニーズに寄り添ったカリキュラムと丁寧な指導にあります。

設立は2022年と比較的新しいスクールながら、登録者は6,000人を突破し、会員数は1,000人以上に達しています。

特に初心者からの口コミでは「分かりやすく、実務に直結する内容が魅力」といった声が目立ち、業界内でも評判となっています。

■高評判のUI/UXコースについて

今回新たにリリースされた「UI/UXデザインコース」は、そんなマイウェブの実績を基盤に、さらに実践的な学びを提供する内容となっています。

■UI/UXデザインコースの概要と特徴

今回発表された「UI/UXデザインコース」は、UI/UXの基本概念から最新ツールの使い方まで網羅した実践型プログラムです。

このコースの最大の特徴は、デザイン理論だけでなく、実際の制作プロセスやユーザー目線のデザイン思考を学べる点にあります。

■カリキュラムの一部

基本理論:UIとUXの違い、設計手法、心理学を活用したユーザー中心のデザイン

最新ツールの活用:FigmaやAdobe XDを使用したプロジェクト作成方法

実務シミュレーション:プロジェクト管理やクライアントとのやり取りの相談

キャリア相談:ポートフォリオの作成指導やフリーランスとしての集客ノウハウ

これらの内容により、受講生は実務に直結したスキルを短期間で効率よく習得できます。

初心者でも安心して始められる丁寧な指導体制が、すでに口コミで高い評判を得ています。

■実際の口コミから見るマイウェブの評判

新コースを体験した受講生からは、以下のようなポジティブな口コミが寄せられています。

「Figmaの使い方に不安がありましたが、コース内容が非常に丁寧で、すぐに実務に活用できるレベルになりました。」

「未経験からのスタートでも挫折することなく進められたのは、講師陣のサポートが手厚かったからだと思います。」

「UI/UXの基本理論だけでなく、プロジェクト形式で学べるので、実際の現場でも活用できるスキルが身につきました。」

これらの口コミは、マイウェブの公式Instagramやウェブサイトでも随時更新され、潜在的な受講者への信頼感を高めています。

■マイウェブの強み:他スクールとの違い

マイウェブが業界内外から高く評判される理由は、単にデザインスキルを教えるだけでなく、受講生がフリーランスや副業として成功するためのノウハウまで提供している点にあります。

■体験コンサルでの参加のしやすさ

マイウェブでは、1回90分の体験コンサルティングを1,000円で実施しており、気軽に相談することができます。

この低価格設定は、口コミでも「試しやすい」と評判されています。

■実績豊富な講師陣

業界での実務経験が豊富な講師が揃っており、現場目線でのアドバイスやサポートが受けられる点も大きな魅力です。

■UI/UXデザインの重要性と学ぶメリット

UI/UXは、デジタルサービスを利用する上でのユーザー体験を決定づける重要な要素です。

操作しやすく、視覚的に魅力的なデザインは、サービスの利用率やユーザー満足度を大きく向上させます。

例えば、ECサイトのボタン配置や色使い一つで、購入率が飛躍的に伸びるケースも多く報告されています。

こうした現場の課題を解決できるデザイナーは、企業からの需要が高まっているため、UI/UXデザインを学ぶことはキャリアアップの鍵となります。

■マイウェブスクール講座内容

マイウェブでの主な講座内容は下記になります。

初級から上級まで多岐にわたって学ぶことが出来ます。

1. Webデザイン基礎の内容

色彩理論:視覚効果や印象に関する基礎知識を習得

デザイン基礎:レイアウト、タイポグラフィ、バランスの取り方

Adobe XD入門:デザインツールの基本操作

Photoshop基本操作:画像編集の基礎技術

HTML/CSS基礎:簡単なウェブページの作成

2. 中級デザインの内容

レスポンシブデザイン:スマートフォン、タブレット対応のレイアウト

UX/UIデザイン:ユーザー体験とインターフェース設計

デザイン思考:問題解決を重視したデザインプロセス

Figma実践:プロトタイプ作成とコラボレーション機能

3. 上級プロフェッショナルな内容

ブランドデザイン:ブランドアイデンティティの確立とデザイン技法

UI/UXデザイン:アプリ制作やシステムデザイン

4. ビジネスサポートの内容

フリーランスの始め方:営業活動、契約、料金設定のポイント

クライアントワークの進め方:コミュニケーションやプロジェクト管理

集客用Webサイトの作成:集客とコンバージョンを意識したデザイン

ポートフォリオのブラッシュアップ:印象的なポートフォリオの最終調整

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ユーザー目線のデザイン思考を学べる!マイウェブ「UI/UXコース」 appeared first on Dtimes.