「HOKKAIDO LOVE!LINE公式アカウント」は、「LINE公式アカウント」を登録・ご応募いただいた方の中から、北海道の各4エリアのペア宿泊券をそれぞれ1つ、合計4名様にプレゼントするキャンペーンを2024年12月23日(月)まで実施します。

道内4エリアのペア宿泊券が当たる!!HOKKAIDO LOVE!LINEプレゼントキャンペーン

「HOKKAIDO LOVE!LINE公式アカウント」は、「LINE公式アカウント」を登録・ご応募いただいた方の中から、北海道の各4エリアのペア宿泊券をそれぞれ1つ、合計4名様にプレゼントするキャンペーンを2024年12月23日(月)まで実施。

【概要・応募方法】

□キャンペーン名称

道内4エリアのペア宿泊券が当たる!!HOKKAIDO LOVE!LINEプレゼントキャンペーン

□キャンペーン期間

2024年11月12日(火)〜12月23日(月) ※受付終了は23:59分迄

□賞品・当選人数

洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス ペア宿泊券1名様

センチュリーマリーナ函館 ペア宿泊券1名様

層雲峡温泉 朝陽リゾートホテル ペア宿泊券1名様

北こぶし知床 ホテル&リゾート ペア宿泊券1名様

□応募方法

1. HOKKAIDO LOVE!LINE公式アカウントに登録

https://lin.ee/dYuOYbb

2. リッチメニューからキャンペーン応募ページに遷移

3. 必要情報を入力し、応募完了

※当選結果は発送をもって代えさせていただきます

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 道内4エリアのペア宿泊券が当たる!!HOKKAIDO LOVE!LINEプレゼントキャンペーン appeared first on Dtimes.