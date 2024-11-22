「AQUOS wish4」が引き続き首位！ 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/11/22
「BCNランキング」2024年11月11日〜17日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（機種別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）
3位 arrows We2 FCG02（FCNT）
4位 Pixel 8a(au)（Google）
5位 arrows We2 F-52E（FCNT）
6位 Reno11 A（OPPO）
7位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
8位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
9位 A79 5G(Y!mobile)（OPPO）
10位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
10位 AQUOS sense9 SHG14（シャープ）
AQUOS wish4 SH-52E
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）
3位 arrows We2 FCG02（FCNT）
4位 Pixel 8a(au)（Google）
5位 arrows We2 F-52E（FCNT）
7位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
8位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
9位 A79 5G(Y!mobile)（OPPO）
10位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
10位 AQUOS sense9 SHG14（シャープ）
AQUOS wish4 SH-52E
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。