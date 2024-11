【S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl】11月21日 発売価格: 通常版 7,950円 Deluxe Edition 10,499円 Ultimate Edition 14,499円

セガは、GSC Game WorldよりXbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store/Windows)用サバイバルホラーFPS「S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)」を11月21日に発売する。デジタル版のみの販売となり、価格は通常版が7,950円、Deluxe Editionが10,499円、Ultimate Editionが14,499円。

Deluxe Editionにはゲーム本編に加えて、デジタルアートブックやサウンドトラックなど各種DLCが付属する。また、Ultimate Editionには、ゲーム本編に加えて、各種DLCおよびシーズンパスが付属する。

本作は、GSC Game World社が手掛けるサバイバルホラーシューター「S.T.A.L.K.E.R.」シリーズの最新作。主人公はフィールドを探索し、ミュータントなどと戦いながら探索を進めていく。本作の舞台となるチョルノービリ立入禁止区域“ゾーン”はUnreal Engine 5を用いたシームレスなオープンワールドとして表現されており、このゲームでしか味わえないサバイバル・アクションを楽しめる。

【『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)』Official Trailer「Not a Paradise」】

S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. (C) 2024 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. (C)S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.