宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」の新メニューとして「1kgチーズボルケーノ」が期間限定で登場!

2024年1月に発売され話題となったディップする新感覚ピザ「チーズボルケーノ」と、2024年7月に惜しまれつつも販売終了した「ウルトラチーズ」を合体させたピザです☆

ドミノ・ピザ「1kgチーズボルケーノ」

価格:

オフライン(電話、店頭注文)デリバリー 7,380円(税込)〜/持ち帰り半額 3,690円(税込)〜オンライン(WEB、アプリ注文)デリバリー 4,430円(税込)〜/持ち帰り 3,690(税込)〜

販売期間:2024年11月18日(月)〜12月22日(日)

サイズ:XLサイズのみ(12ピース)

ピザ屋であると同時に、熱狂的なチーズラバーでもある「ドミノ・ピザ」

ドミノ・ピザだからこそ、もっとファンの方にチーズを楽しんで欲しい!チーズが足りないなんて思ってほしくない!といったチーズへの深い愛と想いから「1kgチーズボルケーノ」が誕生しました!

直径40センチの特大サイズのピザの中心に、まるで火山のようなたっぷり濃厚チェダーチーズソースが特徴の「チーズボルケーノ」と、2024年7月に販売終了となった、トッピングはチーズのみという究極のピザ「ウルトラチーズ」が夢のコラボレーションを果たした「1kgチーズボルケーノ」

熱狂的なチーズラバーであるドミノ・ピザが、全国のチーズラバーに贈る、チーズ好きのための一枚です。

「1kgチーズボルケーノ」に使用されているチーズの総量はその名前の通り1kg!

ウルトラチーズはピザ生地の上にチェダーチーズソースを塗り、その上にドミノ・ピザこだわりのモッツァレラチーズだけがたっぷりトッピングされています。

ピザの真ん中に火山のようにそびえる「チーズボルケーノ」部分と合わせて、チェダーチーズソースが280g、モッツァレラチーズが720gと、ピザ全体で1kgのチーズを使用。

これから寒くなる季節に、アツアツのチーズをアツアツのチーズにディップして、思う存分チーズにまみれになれる一枚です!

同時発売「ウルトラチーズボルケーノ」

価格:

オフライン(電話、店頭注文)デリバリー 4,980円(税込)〜/持ち帰り半額 2,490円(税込)〜オンライン(WEB、アプリ注文)デリバリー 2,980円(税込)〜/持ち帰り 2,480(税込)〜

販売期間:2024年11月18日(月)〜12月22日(日)

サイズ:Lサイズのみ(8ピース)

チーズ総量が600gの「ウルトラチーズボルケーノ」も同時発売します。

「1kgチーズボルケーノ」と同じく、ピザ生地の上にチェダーチーズソースを塗り、その上にドミノこだわりのモッツァレラチーズだけが360gたっぷりトッピングされています。

火山に見立てた火口のチェダーチーズソースとベースのチェダーチーズソースは、合計240gを使用。

チーズのピザをチーズにディップして食べれば口の中はチーズの世界に包み込まれます!

「チーズボルケーノ」と「ウルトラチーズ」を合体させたチーズ好きさん必見の期間限定ピザ。

ドミノ・ピザの「1kgチーズボルケーノ」は2024年11月18日より販売スタートです☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「チーズボルケーノ」と「ウルトラチーズ」が夢の競演!ドミノ・ピザ「1kgチーズボルケーノ」 appeared first on Dtimes.