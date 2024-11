藤井 風のアジアアリーナツアー『Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR』が、10月26日にシンガポール・Indoor Stadiumにてスタート。2公演目のライブがクアラルンプール・Axiata Arenaにて11月2日に行われた。

現時点で12月14日の韓国・ソウルまでの公演が発表されている今回のツアー。「Malaysia I feel you in my heart」と綴った藤井は、マレージア随一のヒンドゥー教の聖地と言われるバトゥー洞窟での写真を投稿。黄金の神像、ヒンドゥー教の神様「ムルガン」やカラフルな階段を背にした記念写真、現地の子どもたちと触れ合う様子などがアップされている。

コメント欄には、「マレーシアお疲れ様でした!ファンカムありがたしです!」「優しいお顔してる」「いろんな国の景色を見せてくれると長旅に同行してるような幸せな気分になります」といったファンからの声が寄せられている。

ツアーはこの先もバンコク、台北、ジャカルタと続いていく。

(文=リアルサウンド編集部)