AK-69のキャリア史上最大の全国ツアー！エピカ・沖縄『AK-69 LIVE TOUR 2024 -Enlightenment-』

「エピカ・沖縄」にて、2024年11月2日(土)、『AK-69 LIVE TOUR 2024 -Enlightenment-』を開催します。

エピカ・沖縄『AK-69 LIVE TOUR 2024 -Enlightenment-』

「エピカ・沖縄」にて、2024年11月2日(土)、『AK-69 LIVE TOUR 2024 -Enlightenment-』を開催。

【JAPAN NO.1 HIP HOP NIGHT CLUB EPICA】

エピカ・沖縄とは、世界最大規模のヒップホップフェスティバル『Rolling Loud Thailand』のプレパーティーにも推奨され、グローバルな視点で高田 一司氏がプロデュースするDJナイトクラブになります。

国内外屈指のトップクラスDJキャスティングや、ヘッドライナークラスのアーティストキャスティング制作と、更に高田 一司氏自らが才能を見出した若手から中堅のアーティストなどのキャスティングによる、パーティー制作は毎回満員御礼となる実績を残しています。

2019年〜、CEO兼プロデューサーに『高田 一司 (takada katsuji)』氏を迎え、独自の沖縄地域マーケティング論、クラブビジネスのブランディング戦略、リゾート地での人事戦略論を提唱し、EDM全盛期に流行りばかりを追いかけ、コンセプトの無い潰れかけたナイトクラブを見事に再生致しました。

日本のインバウンド需要のテーマでもある、ナイトエンターテインメント部門をヒップホップという音楽のジャンルから世界でも注目される、日本No.1 ヒップホップクラブを誕生させ、1つの店舗が地域の文化となり、周辺の商業施設の活性化へと繋がりました。

〈実績〉

○2023年、2024年、2年連続『AK-69』 オフィシャル全国ツアー 「AK-69 LIVE TOUR 2024 -Enlightenment-」全国唯一のクラブ会場として2年連続開催。

◯2024年、世界最大規模のヒップホップフェスティバル『Rolling Loud Thailand』とのポップアップ・プレパーティーをDJ LEAD氏と共に開催。

○日本人ヒップホップアーティスト初の約6万人を動員した東京ドームソールドアウト公演『BAD HOP THE FINAL at TOKYO DOME』を成功させ、解散した元『BAD HOP』メンバーとの業界では超異例のパーティー制作を、BAD HOPメンバー8人と『Vacance』を制作し、共同開催。

○元KANDYTOWN『KEIJU』2024年、東名阪神Zeppツアー 唯一のクラブ会場での開催。

○『THE WAVE』エピカにて毎週土曜日、1,000人をアベレージで集客する日本No.1ヒップホップ、モンスターパーティーを『DJ DANBO』とプロデュース開催。

◯渋谷、道玄坂のHIP HOPの聖地“HARLEM”にてDJ KOYA & DJ KANGOの2人で2001年にスタートし、2019年に幕を閉じた伝説のモンスターイベント、『RED ZONE』がエピカ・沖縄にて5年ぶりに 復活開催させ、1,200人の集客を収める。

◯世界的アーティストKOHHとして引退後、2年半の時を経て、チーム友達の楽曲で2024年彗星の様に現れた千葉雄喜をキャスティング制作。

更にクリエイティブディレクター高橋 良、世界的ビートメーカーKoshy、マネージャー庄司 俊平、YOUNG COCO、MaRI、SOCKSを迎え9周年アニバーサリーパーティーとしてキャスティング制作。

◯2022年、2023年、2024年、エピカの7〜9周年アニバーサリーマンスリーパーティーの3年連続ヘッドライナーとしてOZworldを制作キャスティング。

【開催概要】

AK-69のキャリア史上最大の全国ツアー、全国33ヶ所にて開催中「AK-69 LIVE TOUR 2024 -Enlightenment-」が2年連続となる沖縄「JAPAN NO.1 HIP HOP NIGHT CLUB EPICA」にて開催!!

『AK-69 LIVE TOUR 2024 -ENLIGHTENMENT-』

日程:2024年11月2日 土曜日

時間:OPEN 17:00/START 18:00

場所:epica OKINAWA

スタンディング 6,900円 (税込)

※チケット一般販売

https://ak-69.jp/enlightenment/

※整理番号順の入場となります。

※入場時に別途、ドリンク代が必要となります。

※声出しOK

※オールスタンディング

※未成年入場可能。

(但し小学生未満は安全性を考慮して入場不可とさせて頂きます。)

<AK-69 プロフィール>

ヒップホップアーティスト

唯一無二のラップと歌の二刀流の先駆者としてアーティスト活動をスタート。

愛知県小牧市出身でマスメディアに一切見向きもされない名古屋時代に全国のクラブで年間180本のライブをこなし、ライブを見たファンの評価のみでインディペンデントにも関わらずゴールドディスクを2枚、オリコンDVDチャート1位を獲得。

その後渡米しニューヨークのNo.1 HIP HOPラジオ局と名高い“HOT97”に日本人として初のインタビューを受け、同局主催イベントへのライブにも出演。

そして、アメリカの伝説的なHIP HOPレーベル「Def Jam Recordings」との契約を果たすまでに至った。

これまでに海外のビッグアーティストDJ Khaled、Fabolous、Fat Joeらとコラボ楽曲を制作。

国内ではUVERworld、清木場俊介、ToshI(X JAPAN)、清水翔太、倖田來未、登坂広臣、AI、シェネル、そしてグループ史上初の外部からのコラボアーティストとして、KAT-TUN feat. AK-69が実現。

同時に楽曲プロデュースも担当している。

HIP HOPの枠を超えたコラボレーションも話題となり、YouTubeでのミュージックビデオ総再生数は3億2,000万回を超える。

最大の魅力であるライブでは音響、照明、演出を全てセルフプロデュースで行い、2020年8月には国の重要文化財であり、地元のシンボルである名古屋城、そして2022年1月にはモータースポーツ界の聖地鈴鹿サーキット、共に史上初となる無観客配信ライブを規格外のスケールで開催。

また、これまでに5度の日本武道館ワンマンライブを成功させ、2024年2月には同じ東海エリアのラッパー¥ellow Bucksと共に『AK¥B』と銘打ったアリーナライブを日本ガイシホールで開催。

東海HIP HOPの歴史と未来へ繋がるライブで大きな衝撃を与えた。

2024年6月からはキャリア最大となる33ヶ所の全国ツアー「LIVE TOUR 2024 -Enlightenment-」を開催する。

また、己の生き様から生まれる“言霊”が男女問わず競争社会で戦っているアスリートや経営者にも共感を生み、メジャーリーガー鈴木誠也選手をはじめ、NPBプロ野球選手の入場曲使用率はNo.1。

横綱照ノ富士関や、車椅子テニス世界王者の小田凱人選手、サッカー日本代表の堂安律選手、ボクシング世界4階級王者 井岡一翔選手の入場曲を生歌唱し共に入場するなど、様々なジャンルのアスリートが楽曲を使用しているほか、自動車メーカー、高級時計ブランド、スポーツチームなど様々な企業のアンバサダーも務めている。

【epica OKINAWA】

〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F

◇年中無休 OPEN - CLOSED

9:00PM - 6:00AM (週末/WEEKEND)

9:00PM - 5:00AM (平日/WEEKDAY)

◯SNS Follower

女性入場無料 & 3ドリンク

(イベント時は適用外になる場合があります。)

※18歳から入場可能

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post AK-69のキャリア史上最大の全国ツアー!エピカ・沖縄『AK-69 LIVE TOUR 2024 -Enlightenment-』 appeared first on Dtimes.