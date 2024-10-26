¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡Ö¤³¤³¤ÏÆüËÜ¤À¤¾¤È¡×¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡õÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ì¶»Ãæ·ãÇò
¡¡ÆüËÜµå³¦¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¦¡££Î£Ð£ÂºÇ¹âÊö¤Î¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬£²£¶Æü¤Ë³«Ëë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£µÆü¡¢Âè£±Àï¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸á¸å£¶»þ¤«¤éÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢£Ä£å£Î£Á¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤é¤ÏÉÔ´·¤ì¤Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°²°³°µå¾ì¤Ç¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤òÁ°¤Ë¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇÆ°¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£µå¾ìÆþ¤ê¤«¤é°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤Î¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤ÎÉ÷³Ê¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
¡¡£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤¬ºÇÂçÌÜÉ¸¤À¡£¤¿¤À¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬»ÈÌ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤À¤Ã¤¿¡££²£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´ÆÆÄ²ñµÄ¡£ËÁÆ¬¤ÎÎ¾·³´ÆÆÄ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢Âë¤Î¾¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Á´µåÃÄ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦¡£¤¢¤È¤Ï¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤È¡ÊÆüÄø¤¬¡Ë¤«¤Ö¤ë¤ó¤ÇÃíÌÜÅÙ¤âÊ¬»¶¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤È»×¤¦¡£ÆüËÜ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¡¢¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡£°ú¤Â³¤ÆüËÜ¹ñÌ±¤¬´î¤Ö¤è¤¦¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏÁ´¤¯Æ±¤¸³«ºÅÆüÄø¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Î¨¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ì¾Ìç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¦¡£¹ñÌ±Åª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬ºÇ¹âÊö¤Î£Í£Ì£Â¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤ÏÏ¢Æü¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëà´Ø¿´ÅÙ¤Îº¹á¤ò´í×ü¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬°ìÈÖ¤Î¤Ò¤Î¤ÉñÂæ¡£¤½¤³¤ÇÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Î²ÁÃÍ¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡ØÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î°·¤¤¤¬¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£ÊÌ¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜµå³¦Á´ÂÎ¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤à¡×
¡¡¾ï¾¡ºÆ·ú¤¬·ë¼Â¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ°ì¡×¡£¤¿¤À¡¢¼«·³¤Î¼Â¤ê¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢È¯Å¸¤ÈÀ®Ä¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¿´ÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌîµå³¦¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£Ìîµå³¦¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÏÉ¬Í×¡£¤À¤«¤é¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¡£»×¤¤¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë´Ö¡¢É½¾ð¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤â¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤ÏÆüËÜ¤À¤¾¤È¡£¤½¤ì¤ËÃÍ¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Ê¤¤¤È°·¤¤¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜµå³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÀï¤¤¤ËÄ©¤à¸Ø¤ê¤È¡¢¶¯Îõ¤Ê»ÈÌ¿´¶¡£Âë¤Î¾¤Î¿´¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢Ç®¤¯Ç³¤¨¤¿¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£