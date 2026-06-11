強いチームには、スポットライトの外で勝利を支える主役がいる。ソフトバンクは１０日の阪神戦（みずほペイペイ）に６―２で逆転勝ちを収め、４連勝を飾った。２年連続１０度目の交流戦制覇へ、また一歩前進。昨季の日本シリーズで熱戦を繰り広げたセ王者に地力の差を見せつけ、早々にカード勝ち越しを決めた。前夜は衝撃の６発を浴びせて完勝。この日も主軸の一発攻勢で試合をひっくり返し、終盤にかけてリードを広げた。０―