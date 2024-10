無駄を新たな価値に導く！成安造形大学『ムダモルフォーゼプロジェクト2024』

成安造形大学は、10月23日(水)〜10月29日(火) 阪急うめだ本店10階『うめだスーク』中央街区にて、学生プロジェクト『ムダモルフォーゼプロジェクト2024』の作品展示販売会を開催します。

成安造形大学『ムダモルフォーゼプロジェクト2024』

名称:『ムダモルフォーゼプロジェクト2024』パフォーマンスイベント

日時:10月26日(土)・10月27日(日) 午後1時〜午後3時

場所:阪急うめだ本店10階『うめだスーク』中央街区

〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8番7号

モデル・ダンサー3名が、店内でリアルマネキンとしてプロジェクトで制作された作品を着てパフォーマンスを行います。

お客様も試着や記念撮影が可能です。

滋賀県唯一の芸術系大学である成安造形大学では、2022年よりエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社との共創プロジェクト『ムダモルフォーゼプロジェクト』に取り組んでいます。

●『ムダモルフォーゼプロジェクト』とは?

近年問題視されているアパレル業界の大量生産・大量廃棄に着目し、捨てられるはずだったモノに新たな価値を生み出す「アップサイクル」を推進すべく立ち上がったプロジェクトです。

『無駄(廃棄物・不要物)を変身(メタモルフォーゼ)させ、新たな価値を生み出す』ことを目指し、有志学生たちによって『ムダモルフォーゼプロジェクト』と名付けられました。

2022年、2023年に同じく阪急うめだ本店10階『うめだスーク』中央街区にて展示販売会を開催しました。

2023年出店の様子

今回も、本プロジェクトの成果展示を兼ねた作品展示販売会を開催します。

阪急うめだ本店10階『うめだスーク』中央街区にて、本学学生による衣類や雑貨などの廃棄物を活用したアート作品を楽しめます。

会期中には、モデル・ダンサー3名が、店内でリアルマネキンとして衣装を着てパフォーマンスを行うイベントも開催します。

<展示販売会概要>

名称:無駄を新たな価値に導くプロジェクト

『ムダモルフォーゼプロジェクト2024』

主催:成安造形大学

協力:エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社、株式会社阪急阪神百貨店

日時:10月23日(水)〜10月29日(火) 午前10時〜午後8時

※最終日は午後4時終了

商品の品質を保持するための販売期間を過ぎた衣類や雑貨、布の端切れなどといった、これまで廃棄されてきた物を素材として利用し成安造形大学の学生が作品を制作しました。

スカートやリボンを素材にしたバッグや、帯を使用したペンケースなど多種多様な作品が揃います。

【素材提供】

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社

株式会社阪急阪神百貨店

株式会社SHINDO

有限会社祭禮懸装品研究所

株式会社川島織物セルコン

