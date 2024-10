【ハッピーセット「トムとジェリー」】10月18日~約4週間 販売予定価格:490円~ (一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)

日本マクドナルドは、ハッピーセット「トムとジェリー」を10月18日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

2025年の誕生から85周年を迎える、ワーナー・ブラザースのアニメ「トムとジェリー」のドタバタ劇を表現したおもちゃがハッピーセットに登場。ハッピーセット「トムとジェリー」には、トムとジェリーの有名なシーンをモチーフにし、まるでアニメの世界からそのまま飛び出したように回したり、走らせたり、輪投げをしたりして遊べるおもちゃ全6種がラインナップされている。また、おもちゃが入っている箱は、85周年を記念したデザインになっている。

続く第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため、選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。

ハッピーセット「トムとジェリー」

「にげろ! 走るジェリー」や「ジェリーがくるくるまわるぞ! ティーカップこま」は、トムとジェリーのドタバタ劇を想像しながら遊べる。また、「トムとジェリーなかよしカート」などの手押しで遊べるおもちゃや「トムとジェリー ドキドキだるまおとし」、また「トムがぐらぐら わなげチャレンジ」などのおもちゃは、手先の動作の器用さや図形や空間の認識を高めるほか、ゲームを楽しみながら友達や家族とのコミュニケーションを深める遊びができる。

第1弾:10月18日(金)~10月24日(木)

方向がかわるよ! スポーツカーでおでかけジェリー

手で押して遊べるおもちゃ。ジェリーの首の向きを左右、正面に変えると、進む方向が変わる。

方向がかわるよ! スポーツカーでおでかけジェリー

にげろ! 走るジェリー

アニメで走るシーンを切り取った、ジェリーを立てたまま手で押して走らせて遊ぶおもちゃ。手で押すとパネルのジェリーが前後に揺れながら進む。

にげろ! 走るジェリー

トムとジェリー ドキドキだるまおとし

トムとジェリーのだるまおとしのおもちゃ。バットを持ったジェリーを使って、寝ているトムを起こさずに、クッションを落として遊ぶ。番号のシールを貼っておくと、遊び終わった後に番号順に集める片付けができる。

トムとジェリー ドキドキだるまおとし

第2弾:10月25日(金)~10月31日(木)

トムとジェリー なかよしカート

【第1弾のおもちゃの箱】

トムが乗っているカートを手で押して、走らせて遊ぶおもちゃ。手でカートを押すと、トムが上下に動いて進む。付属のチーズのシールを好きなところに貼って遊ぶことができる。カートには85周年のロゴが入っている。

トムとジェリー なかよしカート

ジェリーがくるくるまわるぞ! ティーカップこま

ジェリーが入ったティーカップのコマのおもちゃ。ジェリーが乗ったティーカップをテーブルの上で回し、コマとして遊べる。付属のソーサーの上にティーカップを置いて、クルクル回して遊んだり、ディスプレイして楽しむこともできる。カップには85周年のロゴが入っている。

ジェリーがくるくるまわるぞ! ティーカップこま

トムがぐらぐら わなげチャレンジ

グラグラ揺れる、台座の上に乗ったトムに輪っかを投げて遊べる輪投げのおもちゃ。土台はリバーシブルになっているため、難易度を変えて遊べる。輪っかは、トムやジェリー、ジェリーの甥っ子タフィーの形になっている。

トムがぐらぐら わなげチャレンジ

第3弾:11月1日(金)~

【第2弾のおもちゃの箱】

ハッピーセット「トムとジェリー」第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

おもちゃの遊び方紹介動画も公開中

マクドナルド公式ホームページやアプリでは、ハッピーセットのおもちゃの遊び方や仕掛けがわかる紹介動画が公開されている。

□マクドナルド公式ホームページ

発達のためのテーマについて

【日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長 沢井佳子氏のコメント】

「手指を動かすおもちゃで 想像を動かそう」

85年前から「追いかけっこ」を続ける「トムとジェリー」は、イザコザがあっても、気になる仲良しの友達同士。「トムとジェリー」のおもちゃで遊べば、「追いかけっこをしたことある? きょうは、だれと遊んだの?」と、友達の話をするきっかけになるはずです。だるまおとしやコマまわしなど、手指を器用に動かす遊びは、トムとジェリーが動き回る物語を、おもちゃで演じる「芝居遊び」にもつながります。テーブルの上で、おもちゃを手で動かしておしゃべりを楽しみ、友達や家族と一緒に想像をふくらませる時間を過ごしましょう。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s24)

※画像はイメージです。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。