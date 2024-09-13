¥í¥±Ãæ¤Ë½¤Íå¾ì¡©80ºÐÃËÀ¤¬¡È²ÈÂ²¤Ë±³¤ò¤Ä¤¯ÍýÍ³¡É¡§²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
9·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊËè½µÆüÍËÌë8»þ50Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¾®Åç¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¤Î²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥í¥±Ãæ¤Ë½¤Íå¾ì¡©80ºÐÃËÀ¤¬¡È²ÈÂ²¤Ë±³¤ò¤Ä¤¯ÍýÍ³¡É¡õ¶üÏ©¡ª¥¯¥»¥¹¥´¥Þ¥À¥à¤Î·ãÆ°¿ÍÀ¸¡Ä¾×·â¤Î·ëËö
¿¼Ìë0»þ¤«¤éÍâÆü12»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¡Ö¥¥¯¥ä¿©Æ²¡×¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡¢ÊÉ¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼300±ß¡×¡Ö»¾´ô¤¦¤É¤ó500±ß¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥º¥é¥ê¡£Å¹Æâ¤Ï¡¢²¼Ä®¤Î¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«5»þÈ¾²á¤®¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤¬ÍèÅ¹¡£¡Ö¤³¤³¤Ïµ¤³Ú¤Ç¤¤¤¤¡ª¡×¤È¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¿©¤ÙÊª¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£Å¹¼ç¤ÎÃÝÇ·Æâ¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤Ï18ºÐ¤«¤é¿©Æ²¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¡£¡Ö1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºî¤ë¤ÎÂçÊÑ¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È»ý¤Á¹þ¤ß¤Ë¤â´²Âç¤Ç¤¹¡Ê¢¨¤ª¼ò¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤ÏÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢·î¤Ë1²ó¡Ö¥¥¯¥ä¿©Æ²¡×¤òË¬¤ì¤ë¾®Åç¤µ¤ó¡£°ð²ÙÄ®¤«¤é²¡¾å¤Þ¤ÇÌó3Ò¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÁáÄ«¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¸å¡¢¥Ó¡¼¥ë¤È¥«¥ì¡¼¤òÃíÊ¸¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª
¡Ö¥¥¯¥ä¿©Æ²¡×¤Î¥«¥ì¡¼¤Ï¥é¡¼Ìý¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¼ò¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ì£ÉÕ¤±¡£¾®Åç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¥¯¥ä¿©Æ²¡×¤ËÍè¤ë¤È¡¢°û¤ßÃç´Ö¤ÈÀ¤´ÖÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢Ëè²ó1»þ´ÖÄøÂÚºß¤¹¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¸ò¾Ä¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÊÌ¤Ë¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈOK¤ÎÊÖ»ö¡ª ¾®Åç¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤¬¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°8»þ45Ê¬¡¢¾®Åç¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¼«¼Ò¥Ó¥ë¡ª 4³¬¤È5³¬¤¬½»µï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢³¬ÃÊ¤Ç¾å¤¬¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤ª¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢Ã¯¤«¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È²ÈÂ²¤ÎÀ¼¤¬¡£¡Ö¾ÃËÉ¤ÎÊý¤¬¸¡ºº¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¤¹¤°¤Ë¥Ð¥ì¤ë±³¤ò¤Ä¤¯¾®Åç¤µ¤ó(¾Ð)¡£
±³¤ò¤Ä¤¤Ä¤Ä²È¤ÎÃæ¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¥¹¥Æ¥¤ÊÃã¼¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¾®Åç¤µ¤ó¤ÏÃãÆ»»ÕÈÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢30Ç¯¤¯¤é¤¤¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¼èºàD¤¬¡¢¤Ê¤¼¤µ¤Ã¤±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¾ÃËÉ¤À¤Ã¤¿¤é¥¤¥¤¤À¤í¤¦¤È¡Ä¸¡ºº¤À¤«¤é¡×¤½¤¦¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤À¤È¥Ð¥ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤Ë±üÍÍ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤À¤Èµ¤¤Å¤¡¢¡Öµö²Ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸±°¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¡£¡Öº£½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡ÄÉ×¤ÈÁ´Á³ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²¿¤ä¤éÙæ¤á¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢5³¬¤Ë¤¢¤ë¾®Åç¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¹¤¤¤ªÉô²°¤Ë¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬3Âæ¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Åç¤µ¤ó¤ÏFX¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉé¤±¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¤½¤Î³Û¤Ê¤ó¤È500¡Á600Ëü±ß¤À¤È¹ðÇò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È²ÈÂ²¤Ï¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤Ê¤¼²ÈÂ²¤ËÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¡£Ç¯¤ò¼è¤ë¤È½÷À¤âÃËÀ¤âÊâ¤ß´ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡¢»ä¤Ï»ä¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð·ö²Þ¤Ð¤«¤ê¤À¤â¤ó¡ª¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹¾®Åç¤µ¤ó¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö20Âå¤Îº¢¤Ï¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¹¤°²È¤Ëµ¢¤ë¡£²È¤Îµï¿´ÃÏ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¿©Æ²¤ÇÃç´ÖÆ±»Î¡¢¡È¤¢¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÍËÌë8»þ50Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÚM-1¡ª¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡ªÌ´ÄÉ¤¦½÷À¤Î¿ÍÀ¸¥É¥é¥ÞSP¡Û¤òÊüÁ÷¡ª
¢§76ºÐÄÌ¤¤ºÊ¡õ83ºÐÈà»á¡Ä·ëº§¤·¤Ê¤¤¥ï¥±
¢§M-1Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥¥ã¥éÌ¡ºÍÊìÌ¼
¢§Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊÌµïÃæ¡ª¿·¤·¤¤É×ÉØ¤Î¥«¥¿¥Á
¢§Á´¤Æ¤ÏÈà½÷¤Î¤¿¤á¡ÄÈà»á¤¬³ð¤¨¤ëÌ´¤ÎÉñÂæ
¡ÚÆ°²è¡Û¥í¥±Ãæ¤Ë½¤Íå¾ì¡©80ºÐÃËÀ¤¬¡È²ÈÂ²¤Ë±³¤ò¤Ä¤¯ÍýÍ³¡É¡õ¶üÏ©¡ª¥¯¥»¥¹¥´¥Þ¥À¥à¤Î·ãÆ°¿ÍÀ¸¡Ä¾×·â¤Î·ëËö
¿¼Ìë0»þ¤«¤éÍâÆü12»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¡Ö¥¥¯¥ä¿©Æ²¡×¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡¢ÊÉ¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥ì¡¼300±ß¡×¡Ö»¾´ô¤¦¤É¤ó500±ß¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥º¥é¥ê¡£Å¹Æâ¤Ï¡¢²¼Ä®¤Î¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«5»þÈ¾²á¤®¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤¬ÍèÅ¹¡£¡Ö¤³¤³¤Ïµ¤³Ú¤Ç¤¤¤¤¡ª¡×¤È¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¿©¤ÙÊª¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£Å¹¼ç¤ÎÃÝÇ·Æâ¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤Ï18ºÐ¤«¤é¿©Æ²¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¡£¡Ö1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºî¤ë¤ÎÂçÊÑ¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È»ý¤Á¹þ¤ß¤Ë¤â´²Âç¤Ç¤¹¡Ê¢¨¤ª¼ò¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤ÏÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢·î¤Ë1²ó¡Ö¥¥¯¥ä¿©Æ²¡×¤òË¬¤ì¤ë¾®Åç¤µ¤ó¡£°ð²ÙÄ®¤«¤é²¡¾å¤Þ¤ÇÌó3Ò¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÁáÄ«¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¸å¡¢¥Ó¡¼¥ë¤È¥«¥ì¡¼¤òÃíÊ¸¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª
¡Ö¥¥¯¥ä¿©Æ²¡×¤Î¥«¥ì¡¼¤Ï¥é¡¼Ìý¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¼ò¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ì£ÉÕ¤±¡£¾®Åç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¥¯¥ä¿©Æ²¡×¤ËÍè¤ë¤È¡¢°û¤ßÃç´Ö¤ÈÀ¤´ÖÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢Ëè²ó1»þ´ÖÄøÂÚºß¤¹¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¸ò¾Ä¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÊÌ¤Ë¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈOK¤ÎÊÖ»ö¡ª ¾®Åç¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤¬¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°8»þ45Ê¬¡¢¾®Åç¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¼«¼Ò¥Ó¥ë¡ª 4³¬¤È5³¬¤¬½»µï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢³¬ÃÊ¤Ç¾å¤¬¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤ª¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢Ã¯¤«¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È²ÈÂ²¤ÎÀ¼¤¬¡£¡Ö¾ÃËÉ¤ÎÊý¤¬¸¡ºº¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¤¹¤°¤Ë¥Ð¥ì¤ë±³¤ò¤Ä¤¯¾®Åç¤µ¤ó(¾Ð)¡£
±³¤ò¤Ä¤¤Ä¤Ä²È¤ÎÃæ¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¥¹¥Æ¥¤ÊÃã¼¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¾®Åç¤µ¤ó¤ÏÃãÆ»»ÕÈÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢30Ç¯¤¯¤é¤¤¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¼èºàD¤¬¡¢¤Ê¤¼¤µ¤Ã¤±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¾ÃËÉ¤À¤Ã¤¿¤é¥¤¥¤¤À¤í¤¦¤È¡Ä¸¡ºº¤À¤«¤é¡×¤½¤¦¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤À¤È¥Ð¥ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤Ë±üÍÍ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤À¤Èµ¤¤Å¤¡¢¡Öµö²Ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸±°¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¡£¡Öº£½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡ÄÉ×¤ÈÁ´Á³ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²¿¤ä¤éÙæ¤á¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢5³¬¤Ë¤¢¤ë¾®Åç¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¹¤¤¤ªÉô²°¤Ë¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬3Âæ¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Åç¤µ¤ó¤ÏFX¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉé¤±¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¤½¤Î³Û¤Ê¤ó¤È500¡Á600Ëü±ß¤À¤È¹ðÇò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È²ÈÂ²¤Ï¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤Ê¤¼²ÈÂ²¤ËÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¹Í¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¡£Ç¯¤ò¼è¤ë¤È½÷À¤âÃËÀ¤âÊâ¤ß´ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡¢»ä¤Ï»ä¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð·ö²Þ¤Ð¤«¤ê¤À¤â¤ó¡ª¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹¾®Åç¤µ¤ó¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö20Âå¤Îº¢¤Ï¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¹¤°²È¤Ëµ¢¤ë¡£²È¤Îµï¿´ÃÏ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¿©Æ²¤ÇÃç´ÖÆ±»Î¡¢¡È¤¢¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÍËÌë8»þ50Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÚM-1¡ª¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡ªÌ´ÄÉ¤¦½÷À¤Î¿ÍÀ¸¥É¥é¥ÞSP¡Û¤òÊüÁ÷¡ª
¢§76ºÐÄÌ¤¤ºÊ¡õ83ºÐÈà»á¡Ä·ëº§¤·¤Ê¤¤¥ï¥±
¢§M-1Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥¥ã¥éÌ¡ºÍÊìÌ¼
¢§Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊÌµïÃæ¡ª¿·¤·¤¤É×ÉØ¤Î¥«¥¿¥Á
¢§Á´¤Æ¤ÏÈà½÷¤Î¤¿¤á¡ÄÈà»á¤¬³ð¤¨¤ëÌ´¤ÎÉñÂæ