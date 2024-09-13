ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¡¡É×¡¦¿Ê¼¡Ïº½ÐÇÏ¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë¤¹¤ë¡Ö°ÎÂç¤ÊÀ¯¼£²ÈÉ×¿Í¡×
¡ÖÅö½é¤ÏÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤ËÈÝÄêÅª¤À¤Ã¤¿ÂìÀî¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¿Ê¼¡ÏºµÄ°÷¤¬ËÜÌ¿¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
º£·î6Æü¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¡Ê43¡Ë¡£ÁíºÛÁª¤Þ¤Ç2½µ´Ö¤¢¤Þ¤ê¤À¤¬¡¢ºÊ¡¦ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¡Ê46¡Ë¤Î¹ÔÆ°¤ËºÇ¶áÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¸ý¤Ç¤Ï¡Èµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤¤«¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÎòÂå¤ÎÆüËÜ¤Î¼óÁêÉ×¿Í¤Ë¤Ï´Ø¿´¤¬¤Ê¤¯¡¢¡È¤ª¼êËÜ¡É¤ÏÂè42Âå¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤Î¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥óÉ×¿Í¤Î¥Ò¥é¥ê¡¼¤µ¤ó¤À¤È¤«¡£Èà½÷¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÀ¯ºö¤Ë½õ¸À¤â¡½¡½¡£
¡Ö¡ØÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡Ù¤Ø¤Î»¿À®¤â¡¢·ëº§Á°¤ÏÈà¤Î¸ý¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤µ¤ó¤Î¼çÄ¥¤Ë¡ÈÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡É¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÂìÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹JAPAN¡Ù¥¥ã¥¹¥¿¡¼»þÂå¤Î¼èºà·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏÆ°Êª¤ä¼«Á³¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶Áê»þÂå¤Î¿Ê¼¡ÏºµÄ°÷¤Ë¤âÅÙ¡¹½õ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¢£»Ë¾å½é¤Î¿Æ»Ò3Âå¼óÁê¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ
¤Þ¤¿¡¢°éµÙ¼èÆÀ¤Ê¤É¡¢4ºÐÄ¹ÃË¤È9¥«·î¤ÎÄ¹½÷¤Î°é»ù¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Ê¼¡Ïº»á¡£ÃÏ¸µ¡¦²£¿Ü²ì¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡½¡½¡£
¡ÖÆÃ¤Ë4ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤¬¾Íè¡¢À¯¼£²È¤È¤Ê¤ê¡¢¾®Àô²È¤Ç¡È»Ë¾å½é¤Î¿Æ»Ò3Âå¼óÁê¡É¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¸å±ç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÂìÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÈÁªµó¤Ï¸å±ç²ñ¤Î»Å»ö¡É¤ÈÃÏ¸µ¤ËÇ¤¤»¤Ã¤¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤ÆÄê´üÅª¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃÏ¸µ¸å±ç²ñ´Ø·¸¼Ô¡Ë
Á°½Ð¤ÎÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤â¸À¤¦¡£
¡Ö¿Ê¼¡ÏºÉ×ºÊ¤ÏÄ¹ÃË¤ò¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°éÀ®¤ä¡¢¸ì³Ø¶µ°é¤ËÇ®¿´¤Ê¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Æ¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë¤âÄÌ¤ï¤»¡¢ÂìÀî¤µ¤ó¤ÏÏ¢ÆüÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£Èà½÷¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤è¤¯¡ÈÆ°Êª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Ê¤µ¤¤¡É¡È¿©¤ÙÊª¤òÁÆËö¤Ë¤·¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹ÃË¤Ë¤ÏÁá¤¯¤«¤é¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»ëÌî¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡¢¡È¤¤¤Ä¤«¤ÏÂ©»Ò¤âÁíÍý¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¾®Àô²È¤Ë¤Ï¡È»²ËÅ¡É¤È¤·¤Æ°ì²È¤ò»Ù¤¨¤¿½ã°ìÏº»á¤Î»Ð¡¦¿®»Ò¤µ¤ó¤¬ÀäÂÐÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿Ê¼¡ÏºµÄ°÷¤ËÀ¯¼£¤Î¥¤¥í¥Ï¤ò¶µ¤¨¹þ¤ó¤À¤Î¤â¿®»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤¹¤Ç¤Ë±£µï¾õÂÖ¤È¤â¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¿®»Ò¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯¡¢¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿Äï»Ò¤¿¤Á¤¬È×ÀÐ¤ËÃÏ¸µ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
ÂìÀî¤¬¾®Àô²È¤Î¡È¿·½÷Äë¡É¤È¤Ê¤ëÆü¤Ï¶á¤¤¡½¡½¡£