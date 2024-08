セレーナ・ゴメス(32)が、左手薬指にゴールドの指輪を着けて外出する姿がキャッチされた。セレーナは8月に左手薬指を意図的に隠した写真をSNSに投稿したり、ウェディングプランナーをSNSでフォローするなど、恋人ベニー・ブランコ(36)との婚約を示唆してきた。そのような行動をとってきたセレーナがゴールドの指輪を着けていたため、ファンの間では「結婚指輪に見える」「すでに結婚したのでは?」といった声があがっている。

セレーナ・ゴメスはここ最近、恋人で音楽プロデューサーのベニー・ブランコと婚約したことを示唆するような行動が続いた。8月8日(以下、現地時間)には、セレーナが自身のInstagramストーリーで意味深な自撮り写真を公開した。バスルームの鏡の前で撮影したのは、オフショルダーの煌めくワンピースを着たセレーナが、両手でスマートフォンを抱えている様子だ。隣ではベニーが彼女の後ろ向きに立ち、鏡越しに自分の姿を見ている。この時、多くのファンがセレーナの左手薬指に注目した。写真では、薬指の上にピンクのハートの絵文字が置かれていたため、ファンの間で「婚約指輪を隠しているのでは?」といった憶測が広がった。また同日、セレーナは自身のInstagramでベニーとハグしている動画やツーショットを公開した。さらに20日には、セレーナが自身のTikTokでウェディングプランナー「CMG Weddings &Events」をフォローしたことが明らかになった。同社は受賞歴のあるイベントプラニング&デザイン企業で、ハワイ、イタリア、メキシコ、米国のテキサス州、アリゾナ州、コロラド州、アイダホ州サンバレーなどリゾート地の結婚式を専門としている。セレーナは自身のTikTokで5800万人超のフォロワーを獲得しているが、彼女がフォローしているのは73アカウントと少ない。そのためセレーナが「CMG Weddings &Events」を選んだのは、深い意味があると見られている。そして29日には、セレーナが米ロサンゼルスで外出する姿をキャッチされた際、左手薬指にゴールドの指輪を着けていた。英メディア『Daily Mail Online』が掲載した写真は、ノーメイクのセレーナがダークなロングヘアを下ろし、ヘッドフォンをして歩く様子を捉えたものだ。左手にはスマートフォンとキーホルダーのようなものを持っており、クローズアップした写真では、薬指にゴールドの指輪を着けているのがはっきりと確認できる。この時、セレーナはボディガードを伴っており、サンドイッチ店「サブウェイ」でテイクアウトをした後、駐車場に停めたSUVに乗り込んで次の目的地へと向かったという。ベニーとの婚約説が浮上していたセレーナが、ゴールドの指輪をしていたことにファンは驚いた様子で、SNSでは「あれは結婚指輪に見える」「すでに結婚したのでは? 事実を明らかにする時間が欲しいのかも」「ベニーとはお似合いよ。最近の彼女はとても幸せそうだもの」などというコメントが飛び交い、騒然となった。セレーナとベニーは、2023年11月に交際説が浮上した。翌12月にはセレーナが自身のInstagramでベニーとのツーショットを公開し、恋人関係にあることを認めた。当時の投稿では、セレーナが左手薬指にベニーの名前の頭文字“B”を象った指輪を着けた写真も公開していた。その後もセレーナはベニーとのキス写真を公開したり、今年1月にロサンゼルスで開催された「プライムタイム・エミー賞」授賞式に揃って出席するなど仲睦まじい姿を披露してきた。なお、セレーナは8月30日に米コロラド州で開幕した「テルライド映画祭」に到着する姿が目撃されたが、左手薬指には何も着けていなかった。今回の件について、今のところセレーナとベニーはコメントを発表していない。画像は『Selena Gomez Instagram「Thank you for sharing your life with me today and everyday」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)