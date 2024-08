超！エキサイティン！なアナログゲーム「バトルドーム」が令和にまさかの復刻

実際に遊んだことはなくても、おそらく30〜40代の多くの方がその名を知っているであろう3Dアクションピンボール「アメリカンバトルドーム」が、令和にまさかの復刻を果たしました。

発売当時の「超!エキサイティン!」な仕様を完全再現。8月26日午前10時より、プレミアムバンダイにて予約を開始しています。価格は7920円(税込)。

「アメリカンバトルドーム」は、1994年10月に発売された、アメリカ発のアナログゲーム。当時ゴールデンタイムに放送されていたキッズ向けアニメで、TVCMが頻繁に流れているのを見たことを覚えている方もきっと多いことでしょう。

「ボールを相手のゴールにシュゥーッ!」「超!エキサイティン!」といったハイテンションすぎるセリフのインパクトが強すぎるあまり、ブームが去ったあとでも動画サイト等を中心に度々ネタとして扱われていましたが、そんなバトルドームが30年の時を経て復刻するとはだれが予想できたでしょうか。

しかも、ゲームは「中央から転がってくるボールをフリッパーではじいて相手のゴールにシュートする」という単純明快なルールをそのままに、各パーツや本体、ボールの色も当時の仕様を完全再現。

商品パッケージや販促動画も、基本的には過去のオマージュとなっていますが、登場人物が皆大人になっているなど、細かい変更点が。こうしたノスタルジーを感じる仕様には、製作側の強いこだわりを感じざるを得ません。

遊んだことがある方には懐かしく、遊んだことがない方には新しい「復刻版アメリカンバトルドーム」。注文はひとり3個まで可能で、2024年12月の発送予定となっています。

Battle Dome and associated trademarks designated by(R)are trademarks of Anjar Co . LLC. (C) 1995, 2024, Licensed by Anjar Co. LLC

(山口弘剛)

