米テキサス州在住のジョナサンさん(Jonathan、37)とメルセデス・サンドゥさん(Mercedes Sandhu)夫妻に5月1日、自然な妊娠で一卵性の4つ子が誕生した。4人は女の子で、先月に全員が退院しており、夫妻はそっくりな姉妹を区別するため手首にバンドをつけるなどの工夫をしている。Instagramで公開された愛らしい写真とともに、米ニュースメディア『TODAY.com』などが伝えた。

米テキサス州ヒューストンの「テキサス小児病院・パビリオン・フォー・ウーマンズ(Texas Children’s Pavilion for Women)」で5月1日、ハンナ・グレースちゃん(Hannah Grace)、ルーシー・マリーちゃん(Lucy Marie)、レベッカ・クレアちゃん(Rebecca Claire)、ペトラ・アンちゃん(Petra Anne)の4つ子が誕生した。メルセデスさんは当時、妊娠29週3日で緊急帝王切開となり、一番小さく誕生したペトラちゃんは1105グラム、一番大きかったハンナちゃんは1275グラムと全員が極低出生体重児だった。4人は新生児集中治療室への入院となったが、先月に全員が退院した。4人の中で最後に帰宅したのはレベッカちゃんで、誕生から86日目のことだった。実は自然な妊娠で一卵性の4つ子が産まれる確率は1500万分の1と言われており、3度目の妊娠だったメルセデスさんは、「妊娠はサプライズだったの。でも赤ちゃんが4つ子と知った時は、私だけでなく医師も『まさか!』と衝撃を受けていたわ」と明かす。ただ妊娠は思いのほか順調で、長男ルーク君(Luke、4)と次男アーロン君(Aaron、1歳8か月)は、妹たちの誕生を心待ちにしていた。ジョナサンさんは、妹たちを迎えた息子2人の様子について「最初は息子たちがどんな反応をするか心配していたのですが、2人は妹たちが可愛くて仕方がないようです」と語り、このように続けた。「ルークは毎朝、目覚めると階下に走り、妹たちを抱っこして哺乳瓶でミルクを飲ませる手伝いをしたがるのです。また11月で2歳になるアーロンは、妹たちの泣き声を聞くと不安になるようで、背中を優しく叩き落ち着かせてくれるのですよ。ただアーロンは心配しすぎるところがあって、4人のうちの1人が泣いていると、私たちをベビー用簡易ベッド(バシネット)まで引っ張っていくのです…。人生って良いものですよ。」しかし、4歳から生後3か月までの子供たち6人を世話することになった夫妻はてんてこ舞いの様子で、ジョナサンさんは「大人の数より赤ちゃんが多いわけですからね。何事も調整が必要です。毎日どのように食事をするかスケジュールを考え、一番お腹が空いている子から順番に食事を与えています」と苦笑する。また姉妹は一卵性だけあってそっくりなため、エンジニアである夫妻はバシネットや抱っこ紐には印を付け、各自の手首には名前が書かれたバンドをつけて区別しているそうで、ジョナサンさんはこう明かした。「4人とも赤ちゃん特有の小さなうなり声を上げるのですよ。1人が声を出すと、他の誰かがそれに応えるのです。4人が互いに対話しているのは間違いないでしょうね。」なお、夫妻は4人の成長過程をInstagramに投稿しており、世界中の人々から「私も1983年に4つ子を出産したの。怖くて圧倒されたけど、子育ては楽しかったし、もう一度やれと言われたら、絶対『イエス』と言うわ」「私の娘は595グラムで誕生したけど、今は1部リーグでバレーボールをしているわ」といったコメントが寄せられており、ジョナサンさんは「そういったメッセージは『私たちだってできる!』と思わせてくれるし、とてもインスパイアされていますよ」と述べている。一方でメルセデスさんは、次のように語った。「4人と一緒の時間を過ごせば過ごすほど、それぞれの性格が少しずつ分かるようになりました。今では、なんとなく4人の区別がつくようになった気がします。まだ学習中ですけどね。特に嬉しいことは、息子たちが妹たちをとても可愛がってくれることで、これは4つ子の誕生をさらに特別なものにしてくれているのですよ。」新生児集中治療室の副医長ネイサン・スサンドグレン医師(Dr. Nathan Sundgren)は、8月上旬の4人の体重が2948〜3175グラムほどだったことを明かしており、順調に成長しているそうだ。ちなみに2020年3月にも、テキサス州在住の35歳の女性が自然妊娠で一卵性の4つ子を出産しており、同年5月のインタビューで「困ったことに4人ともそっくりで、誰が誰だか区別がつかないのよ」と語っていた。画像は『Jonathan Sandhu Instagram「First family pictures as a family of 8!」「One of our biggest concerns with the girls coming home was how our boys would handle it.」「After a total of 86 days in the NICU, Rebecca was discharged」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)