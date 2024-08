KARA「Mステ」で夏の名曲を13年ぶりに披露！RIIZEはスカパラ＆あいみょんらとの記念ショット公開

16日に放送された「ミュージックステーション」2時間SPに、韓国からKARAとRIIZEの2組が登場した。KARAは最近リリースした新曲「I Do I Do -Japanese ver.-」をパフォーマンス。また、夏の名曲「GO GO サマー!」を13年ぶりに披露し、「GOGOサマー」が日本のX(旧Twitter)でトレンド入りするなど、話題を集めた。放送後、KARAの公式Xを通じて「ミュージックステーションで披露した『I Do I Do』『Go Go サマー!』KAMILIA(KARAのファン)ちゃんと見守ってますよね??!」というコメントと共に、記念ショットが掲載された。

2度目の「ミュージックステーション」出演となったRIIZEは、9月5日にリリースする日本デビュー曲「Lucky」を披露。圧倒的なパフォーマンスの実力を見せ、日本ファンを虜にした。また、日本公式Xを通じて、共演した東京スカパラダイスオーケストラ、imase、あいみょん、サンボマスターとの写真を公開。貴重な記念ショットが話題を集めた。KARAは本日と明日、LaLa arena TOKYO-BAYで単独コンサート「2024 KARASIA」を開催。19日には「CDTVライブ!ライブ!」への出演を控えている。また、RIIZEは本日と明日、東京と大阪で開催される「SUMMER SONIC 2024」に初出演する。