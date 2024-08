韓国からスペシャルゲスト来日！AZENC「AZENC博多校オープニングセレモニー」

AZENCは本場韓国のK-POPレッスンをそのまま日本で受講できるアカデミー「AZENC」の2校目を、2024年8月26日(月)より博多マルイ3階にてオープンします。

AZENC「AZENC博多校オープニングセレモニー」

【施設概要】

店舗名 : AZENC博多校

所在地 : 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9番1号 博多マルイ3階

アクセス: 博多駅より徒歩約3分

営業時間: 10:00〜21:00

※各プログラムについては、HPを確認してください。

URL : https://azenc.net/hakata_academy.php

レッスン・カリキュラムを拡大し、ダンス、ボーカルレッスンのみならず、演技指導カリキュラムも導入。

総合エンターテインメントアカデミーとして、幼稚園児から幅広い年齢層をターゲットに、本格的な育成が福岡博多でもスタートします。

8月27日(火)から1ヶ月間無料にて生徒を募集します。

8月26日(月)のオープニングには、韓国からスペシャルゲスト達も来日予定!

AZENC博多校オープニングセレモニー

開催日: 2024年8月26日(月)13:00〜

所在地: 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9番1号 博多マルイ3階

(博多駅より徒歩約3分)

【現在日本にあるK-POPアカデミーとの違い】

韓国人インストラクターが日本に在住し、韓国語でのダンスレッスン、ボーカルレッスンを行います。

また韓国から俳優、監督、キャスティングプロデューサー等が随時来日し、ワークショップによる演技指導を行い、K-POPアイドルオーディション、韓国ドラマ、映画などへの道を作ります。

日本にいながら本場韓国のエンターティメントを学べる唯一無二のアカデミーです。

