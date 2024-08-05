TBS¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡Ù¡Øºä¾å¡õ»Ø¸¶¤Î¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤Å¹¡Ù¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú500¿Í¤Ë¤¤¤¤¿¡Û
¡Øºä¾å¡õ»Ø¸¶¤Î¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤Å¹¡Ù¤Ï2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿
¡¡TBS·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ù¤¬¡¢9·îËö¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Ê¤É¿Íµ¤·Ý¿Í4ÁÈ¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¿ø¤¨¡¢2023Ç¯10·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢»ëÄ°Î¨¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇËë¤ò¤ª¤í¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£TBS¤Ç¤Ï¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡ØÅìÂç²¦¡Ù¤â9·îËö¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢°ìÉô¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤Ï¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¤â¤¦½ªÎ»¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡×¤Ï²¿¤«¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤Î30Âå¤«¤é60Âå¤Î½÷À500¿Í¤Ë¤¤¤¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ç¥×¥é¥¤¥à¥¿¥¤¥àÂÓ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ª¤â¤Ê16¤ÎÈÖÁÈ¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡×TBSÊÔ¡¢¥È¥Ã¥×5¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ÚÂè5°Ì¡Û¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù44É¼
¡¡ÆÃÈÖ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯4·î¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷³«»Ï¡£º£¤äSTARTO ENTERTAINMENT¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡Ë¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤â¤¤¤¨¤ë¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î½é¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¡Ö½ªÎ»¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×ÍýÍ³¤Ï¡©
¡Ö¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¡¢Ã¯¤¬¸«¤ë¤Î¤«¡© ¥¢¥¤¥É¥ëÈÖÁÈ¤Ï¿¼Ìë¤Ë¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê50Âå¡¦Ìµ¿¦¡¦ÂçºåÉÜ¡Ë
¡Ö°ÊÁ°¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³¹Ãæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê´ë²è¤Ç¥í¥±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÂÏÇ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ê30Âå¡¦Ë¡Î§»öÌ³½ê¶ÐÌ³¡¦¼¯»ùÅç¸©¡Ë
¡ÚÂè4°Ì¡Û¡Ø¥Ï¥Þ¥À²ÎÍØº×¡ú¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡Ù46É¼
¡¡»Ê²ñ¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡£2021Ç¯¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷³«»Ï¡£SixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡¢ÅÄÃæ¼ù¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°¤Ï³Î¤«¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«·ÝÇ½¿Í¤Î¥«¥é¥ª¥±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡£²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¡×¡Ê60Âå¡¦¼çÉØ¡¦ÅìµþÅÔ¡Ë
¡ÖÂç¤·¤Æ¾å¼ê¤¯¤â¤Ê¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥«¥é¥ª¥±¤ä¤Ã¤ÆÁû¤¤¤Ç¤ë¤À¤±¡£»Ê²ñ¼Ô¤â¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ê40Âå¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦ÀÅ²¬¸©¡Ë
¡ÚÂè3°Ì¡Û¡Ø¥Ë¥ó¥²¥ó´Ñ»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡Ù52É¼
¡¡2012Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¡£°ìÈÌ¿Í¤äÍÌ¾¿Í¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥É¥Ã¥¥êÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤´Ö¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î1¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¬°ìÈÌ¿Í¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¥¥ã¡¼¥¥ã¡¼¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Î²¿¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤«¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê30Âå¡¦¼çÉØ¡¦²Æì¸©¡Ë
¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«¸«¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤ä¤é¤»¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤È¤¤¬¤¢¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤¬¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎä¤á¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê40Âå¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦°¦ÃÎ¸©¡Ë
¡ÚÂè2°Ì¡Û¡Øºä¾å¡õ»Ø¸¶¤Î¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤Å¹¡Ù61É¼
¡¡2018Ç¯¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷³«»Ï¡£MC¤Ïºä¾åÇ¦¤È»Ø¸¶è½Çµ¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÄÙ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤ÊÅ¹¡×¤Î¥«¥é¥¯¥ê¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡Öºä¾åÇ¦¤Ï½Ð¤Æ¤¿¤é¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÑ¤¨¤ë¤¯¤é¤¤·ù¤¤¡£»Ø¸¶¤â¶ì¼ê¡×¡Ê50Âå¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¦¿·³ã¸©¡Ë
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ê²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¸«¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂè1°Ì¡Û¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù62É¼
¡¡2014Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¡£·Ý¿Í¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡Ö¢þ¢þÀâ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¡¢¸¡¾Ú¤·¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¶È³¦Æâ¤Ç¤â¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤ò¸Ø¤ëÈÖÁÈ¤À¤¬¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ò¹¶¤á¤¿´ë²è¤ÇÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤â¤¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¾¾ËÜ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÁ´Éô½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ê60Âå¡¦¼çÉØ¡¦Ê¼¸Ë¸©¡Ë
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¾ËÜ¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤À¤È»×¤¦¡£ÉÍÅÄ¤À¤±¤À¤È¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê60Âå¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦ÀéÍÕ¸©¡Ë
¡Ö»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é½ª¤ï¤ë¤Ù¤¡×¡Ê30Âå¡¦Ìµ¿¦¡¦ºë¶Ì¸©¡Ë
¡¡¤Ê¤ó¤È¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÈÖÁÈ¤¬1°Ì¤È4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÈÖÁÈ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤â¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¤¬2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÈµñÈÝÈ¿±þ¡É ¤Ï¶¯¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤Å¹¡Ù¤¬2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖMC¤Î¹¥´¶ÅÙ¡×¤¬ÈÖÁÈ¤ÎÉ¾²Á¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤è¤¦¤À¡£