『&ウルヴァリン』オープニングシーンのダンスを担当した人物が、クールなダンス映像を公開している。映画のノリノリ気分が蘇る映像だ。

この記事には、『デッドプール&ウルヴァリン』のネタバレが含まれています。

マーベル・シネマティック・ユニバース『デッドプール&ウルヴァリン』オープニングシーンで、イン・シンク(*NSYNC)の2000年の大ヒット曲『Bye Bye Bye』を踊るデッドプール役を務めたダンサーのニック・ポウリー(Nick Pauley)が、自身のSNSで同曲のダンス映像を公開した。ビルの屋上で、割れた腹筋と共に披露している。この振り付けは、イン・シンクによるオリジナル版に基本的に忠実なものだ。

ショーン・レヴィ監督はこのシーンで踊っていたデッドプールについて、「ダンスプール」と呼んでいたことや、実際にスーツを着ているのはライアン・レイノルズではないことをが、その正体が明らかになった。

ニック・ポウリーはプロのダンサーで、これまでDoja Cat『Get Into It (Yuh) 』のMVなどに出演。SNSでは撮影時のデッドプール・スーツを着用した写真とともに、出演の事実を隠し続けるのが大変だったことや、振り付けの間にフリースタイルで踊っていたこと、それをスクリーンで改めて見返してシュールな気持ちになったことや、ライアン・レイノルズや監督のショーン・レヴィの情熱への感謝の気持ちを綴っている。

